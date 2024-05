Cristiano Ronaldo marca três gols em goleada do Al-Nassr; assista

Cristiano Ronaldo anotou mais um "hat-trick" pelo Al-Nassr, neste sábado (4), no Campeonato Saudita (assista abaixo).

O que aconteceu

CR7 fez três gols na goleada por 6 a 0 contra o Al-Wehda. Ronaldo marcou aos cinco e aos 12 minutos do primeiro tempo, e aos sete do segundo tempo. Ele marcou até escorregando.

Com a vitória por goleada, o Al-Nassr dimuniu para nove pontos a distância para o líder Al-Hilal, treinado por Jorge Jesus, que ainda joga na rodada. São 74 pontos do time de CR7, contra 83 da equipe de JJ, que segue invicta no campeonato.

Veja os gols de CR7