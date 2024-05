Vila Nova é derrotado pelo CRB e desperdiça chance de encostar na liderança da Série B

Nesta sexta-feira, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova perdeu para o CRB e desperdiçou a chance de igualar a pontuação de Santos e Sport, na ponta da tabela. O único gol marcado no Estádio Rei Pelé foi anotado por Anselmo Ramon, no primeiro tempo. A equipe de Goiânia ainda não venceu fora de casa, chegando a sua terceira derrota em três compromissos como visitante.

Assim, diante do revés, o Vila Nova permanece com novo pontos contabilizados e na quarta colocação. Já o CRB, com o triunfo, sobe para a oitava posição e soma oito pontos.

Pela sétima rodada da Série B, o Vila Nova enfrenta, no dia 26, às 17h (de Brasília), o Brusque, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O CRB, por sua vez, na próxima quinta-feira (23), no Castelão, encara o Ceará, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 e a equipe defende vantagem de 1 a 0, construída em casa.

O gol do CRB foi marcado aos 14 minutos da etapa inicial. Após bela jogada pela esquerda, Facundo Labandeira recebeu a bola, dentro da área, e cruzou em direção ao segundo poste. Anselmo Ramon, livre de marcação, apareceu e completou para o fundo das redes.