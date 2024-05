Santos perde para o Cruzeiro e entra na zona de rebaixamento do Brasileiro feminino

O Santos entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro feminino nesta sexta-feira, ao perder para o Cruzeiro, por 3 a 1, no Estádio Francisco Filho, em Mogi das Cruzes, pela 11ª rodada. Karla marcou o gol das mandantes, enquanto Vanessinha (2x) e Rafa Andrade anotaram para as visitantes.

Com a derrota somada a vitória do Botafogo, o Santos caiu para a 13ª colocação e entrou na zona de rebaixamento. As Sereias da Vila possuem apenas sete pontos conquistados, mas com um jogo a menos. O Cruzeiro, por sua vez, entrou no G4 da competição. O time mineiro ultrapassou o São Paulo na tabela, alcançando os 18 pontos.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, para a primeira rodada do Paulistão, contra o Pinda. O Cruzeiro encara o Fluminense, apenas no dia 8 de junho, pelo Brasileiro.

O Cruzeiro abriu o marcador aos 24 minutos do primeiro tempo. Vanessinha recebeu na grande área e tocou no canto para balançar as redes a favor da equipe mineira.

14 minutos depois, o Cruzeiro ampliou o marcador. Rafa Andrade invadiu a área e bateu cruzado para marcar o segundo do Cabuloso no jogo.

O Santos descontou aos 20 minutos dos segundo tempo. Ketlen cobrou pênalti na trave, mas Karla aproveitou o rebote para anotar o primeiro das Sereias da Vila na partida.

No entanto, a felicidade durou pouco, já que o Cruzeiro chegou ao terceiro gol dois minutos depois. Vanessinha entrou na área, limpou a marcação e bateu no cantinho para dar números finais ao duelo.