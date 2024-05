Corinthians busca negociar naming rights da Arena e do CT; multa tem valor baixo

A diretoria do Corinthians busca novas receitas e tenta oferecer os direitos de naming rights da Neo Química Arena e do CT Dr. Joaquim Grava para alavancar as contas do clube.

O plano de Augusto Melo e seus pares é englobar a venda dos naming rights da Arena e do CT em um pacote só. Atualmente, o Timão recebe apenas pelos direitos do estádio, que pertencem à Hypera Pharma. A empresa assumiu o compromisso de repassar R$ 300 milhões por um acordo de 20 anos e batizou a casa corintiana com o nome Neo Química Arena.

Para atingir tal objetivo, o Corinthians conta com uma multa considerada baixa para quebrar o vínculo firmado com a companhia do ramo farmacêutico, em 2020.

A reportagem da Gazeta Esportiva obteve acesso ao contrato assinado entre o clube e a Hypera Pharma e descobriu, com exclusividade, o valor da multa rescisória.

Caso queira romper o vínculo até o fim deste ano, o Corinthians, ou a eventual empresa interessada no espaço, teria de pagar uma multa de R$ 123,250 milhões. Se o acordo foi rescindido durante o ano de 2025, as cifras caem mais da metade: R$ 50,750 milhões. O valor da multa vai diminuindo gradativamente ano após ano.

Quanto custará a quebra do contrato a cada ano?

R$ 123,250 milhões em 2024;

R$ 50,750 milhões em 2025;

R$ 47,850 milhões em 2026;

R$ 39,150 milhões em 2027;

R$ 33,350 milhões em 2028;

R$ 27,550 milhões em 2029 e 2030;

A partir de 2031, paga-se a anuidade do ano da rescisão (R$ 15 milhões, corrigidos pelo IGP-M).

A estratégia de não estipular uma multa alta para rescindir o vínculo foi estimulada pelo longo período de vigência do contrato. O clube, à época, entendeu que não poderia criar obstáculos para que novos interessados aparecessem e também caso o valor, com o passar do tempo, se tornar defasado.

O Corinthians anunciou a venda dos naming rights da Arena para a Hypera Pharma no dia 1º de setembro de 2020, data de aniversário de 110 anos do clube.

Com quem o Corinthians pretende negociar os naming rights?

Uma das tentativas realizadas pela atual diretoria do Timão, presidida por Augusto Melo desde o começo deste ano, é negociar a venda dos naming rights da Arena e do CT com a Emirates, a principal companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos.

A iniciativa partiu do Corinthians. O clube ofereceu a parceria para a Emirates, e a empresa estuda a possibilidade de fazer negócio. Desde então, a diretoria tenta estreitar laços com a companhia aérea.

Quem está à frente das conversas com a Emirates não é Sérgio Moura, diretor de marketing do Timão, mas sim Igor Zveibrucker, o empresário gaúcho que vem atuando como uma espécie de investidor no clube do Parque São Jorge.

O ex-diretor de futebol do Corinthians, Rubão, em entrevista ao Mesa Redonda, disse que agente teve participação na compra do ala Matheuzinho e injetou dinheiro na campanha eleitoral de Augusto Melo. Este 'empresário parceiro', inclusive, tem um contrato com o clube, que promete devolver tudo o que foi investido por ele com as devidas correções.

Igor também sugeriu o intermediador das conversas com a Emirates: Edu Gaspar, coordenador técnico do Arsenal e ex-dirigente do Corinthians. Ele foi responsável por apresentar o Timão à empresa, visto que a companhia tem uma parceria com o clube inglês, estampando o uniforme do time a dando nome ao estádio da equipe londrina - Emirates Stadium.

A diretoria do Corinthians, portanto, vem buscando através de Igor se aproximar da Emirates e agendar uma reunião com a empresa, no intuito de negociar os naming rights da Arena e do CT. Entretanto, é importante dizer que ainda não há negociação em curso. Uma viagem de Igor junto da cúpula alvinegra a Londres e a Abu Dhabi está programada e tem como um dos objetivos intensificar a demonstração do interesse do clube em abrir negociação.