Vôlei: Brasil bate Estados Unidos, quebra jejum e segue 100% na Liga das Nações

Nesta sexta-feira (17), no Maracanãzinho, diante de sua animada torcida, a seleção brasileira feminina de vôlei chegou ao seu terceiro triunfo seguido pela edição de 2024 da Liga das Nações. A equipe, já classificada para as Olimpíadas de Paris, derrotou os Estados Unidos por 3 a 1, com parciais de 25/22, 25/16, 25/19 (Brasil) e 25/18 (Estados Unidos).

A vitória não só significou a manutenção dos 100% de aproveitamento no torneio, como também fez a seleção brasileira quebrar um jejum de quase cinco anos sem conseguir vencer as adversárias.

Com o resultado, a seleção brasileira chegou aos nove pontos no torneio e aparece junto do Japão na liderança da chave única. Já a seleção norte-americana, diante do revés, permanece com apenas três pontos.

No primeiro set, que teve a parcial de 24/22, a seleção brasileira conseguiu impor seu ritmo. Após abrir boa vantagem no início, as brasileiras viram as norte-americanas crescerem, porém a equipe comandada por Zé Roberto Guimarães esteve à frente do placar desde o começo.

O segundo set seguiu o roteiro do primeiro. O Brasil foi predominante e venceu os Estados Unidos, desta vez com mais vantagem, pela parcial de 25/16.

Já no terceiro set, a história foi um pouco diferente. Os Estados Unidos começaram muito bem e lideraram o placar no começo, abrindo uma parcial de 12/6. O Brasil chegou a igualar o marcador em 13/13, entretanto as norte-americanas cresceram novamente e venceram por 25/18.

O quarto e último set da partida foi muito equilibrado. Com ajuda da torcida, que lotou o Maracanãzinho, o Brasil venceu pela parcial de 25/19, com atuação inspirada de Gabi.

Na próxima rodada, no domingo (19), o Brasil encara a Sérvia, às 10h (de Brasília). Já os Estados Unidos enfrentam, no mesmo dia, às 14h, a República Dominicana.