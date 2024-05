Caio Ribeiro conta de qual treinador 'morria de medo': 'Era um paizão duro'

Caio Ribeiro, 48, relembrou sua época de jogador e como era a relação com os treinadores com quem trabalhou. Na estreia da nova temporada do "Alt Tabet", no Canal UOL, ele disse que, no começo da carreira, quando era atleta do São Paulo, "morria de medo" de Telê Santana.

Segundo Caio, Telê fazia a linha "paizão duro", preocupado em não deixar o atleta "se deslumbrar ao chegar no profissional".

Ele relembrou o dia em que foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, aos 19 anos. Ao chegar no centro de treinamento do São Paulo, foi cumprimentado pelos colegas, enquanto Telê Santana reagiu de forma ríspida, com gritos em sua direção.

O ex-jogador admitiu ter ficado chateado com o episódio. "[Ele falou:] 'Você não ganhou nada, não vai subir à cabeça. Você não chegou em lugar nenhum. Olha o que você está fazendo com o treino, está acabando com o aquecimento, bota o pé no chão'. E eu só estava agradecendo, não tinha feito nada".

Caio tinha medo do treinador até receber conselho do Cafu. "Eu morria de medo do Telê, porque ele era o maior treinador da história do clube, e o Cafu percebeu isso. Ele veio e falou 'Caio, se preocupe no dia que o Telê parar de falar com você, porque enquanto ele te dá dura, pega no teu pé, te tira da zona de conforto, é porque ele acredita no teu potencial'. Isso me fez olhar o Telê de uma maneira diferente".

Ribeiro também contou como foi sua convivência com Vanderlei Luxemburgo. Segundo o comentarista, Luxemburgo era o tipo de treinador que "colocava segurança no elevador para ver se subia mulher pro quarto, se o jogador queria fugir da concentração".

Caio Ribeiro também fez menções ao Tite, como o tipo de técnico com viés motivacional nos bastidores antes do jogo, enquanto Muricy Ramalho era mais racional.

Comentarista chora ao falar de câncer:

No papo com Antonio Tabet, Ribeiro revelou que a parte mais difícil do tratamento contra o câncer foi ter que revelar o diagnóstico da doença para o filho, João.

O ex-jogador disse que inicialmente contou apenas para a esposa, Renata Leite, mas quando começou a perder os fios capilares, precisou comunicar à Globo e à imprensa, momento em que teve a conversa com o filho, que na época tinha 11 anos.

Caio se emocionou e chorou ao relembrar a conversa com João. "Sentei com o João na sala e falei: 'Filho, você deve estar percebendo que nos últimos dois meses o papai não está indo no teu treino, não está te buscando no colégio e ficando mais em casa. Preciso te contar uma coisa, eu nunca menti pra você e não vou mentir agora, [mas] o papai tá doente, pegou uma doença e vai ficar tudo bem, o papai não vai morrer'".

Com a voz embargada, o comentarista disse ter explicado ao filho que sua aparência física poderia mudar por causa da doença, mas seria apenas algo temporário. "Falei: 'Olha pra mim, você está vendo alguma coisa de diferente?' Ele olhou pra mim e falou 'Seu cabelo está mais branco'. Eu falei: 'Filho, isso está mesmo, mas não é essa a questão. O papai está ficando careca, vai cair meu cabelo'. Aí ele assustou um pouquinho, eu falei: 'Quando você fica doente, tem que tomar um remédio, e esse remédio que estou tomando pode fazer com que caia o meu cabelo, mas depois cresce de novo. O papai vai ficar careca por um período'".

Ainda na entrevista, ele admitiu que teve medo de morrer. "Quando você recebe uma notícia [de que está com câncer], seu mundo cai [porque] você só está acostumado a ter notícias ruins de uma doença dessas [...] E quando eu sentei com o médico a primeira coisa que perguntei foi 'doutor, eu vou morrer?'. Ele falou: 'você não vai morrer, a gente pegou no comecinho, então vai ter 100% de cura, fica tranquilo'".

Caio Ribeiro anunciou o tratamento contra o câncer em setembro de 2021. Ele precisou tratar um linfoma de Hodgkin e se curou da doença no mesmo ano.

Caio Ribeiro revela maior frustração da carreira

No papo com Tabet, Caio Ribeiro afirmou que a maior frustração de sua carreira no futebol foi não ter disputado os Jogos Olímpicos de 1996, em Atlanta (EUA). Ele explicou que ficou fora dos jogos por culpa do técnico da Inter de Milão, clube que o havia contratado em 1995. Segundo ele, ao assinar o contrato, ele havia acordado com o time italiano que seria liberado para ir à Olimpíada de 1996, mas o clube não cumpriu o acordo.

Eu falei [para a direção da Inter]: 'Acabei de ser eleito o melhor jogador do mundial sub-20, estou sendo convocado para a seleção de cima [principal], tem uma Olimpíada agora. Eu vou [para a Itália], eu treino, eu me dedico e eu me preparo para a próxima temporada [do italiano], mas vocês me liberam para a seleção brasileira.

