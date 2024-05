Após folga, Flamengo se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Amazonas

O Flamengo se reapresentou nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, após a vitória contra o Bolívar, por 4 a 0, pela Libertadores. Na quinta-feira, o elenco recebeu folga em virtude da partida, ocorrida na quarta, no Maracanã.

O Rubro-Negro começou a se preparar para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Amazonas, na próxima quarta-feira. A bola rola em Manaus a partir das 21h30 (de Brasília). O Mengão venceu o primeiro jogo por 1 a 0 com gol de Pedro.

Após a vitória sobre o Bolívar, pela Libertadores, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta sexta-feira (17). ? Marcelo Cortes / CRF#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/zZwEpt4EtK ? Flamengo (@Flamengo) May 17, 2024

O Flamengo terá o fim de semana livre para trabalhar com foco no duelo pela Copa do Brasil. Inicialmente, a equipe entraria em campo no sábado, para o clássico contra o Vasco, pela sétima rodada do Brasileirão. No entanto, em virtude da tragédia no Rio Grande do Sul, a CBF adiou os jogos da competição válidos pelas próximas duas rodadas.

O elenco deve retornar aos trabalhos neste sábado, para dar continuidade à preparação visando o jogo contra o Amazonas.

A goleada diante do Bolívar foi importante para o Flamengo se reestabelecer na temporada após atuações apagadas. Com o triunfo, o Mengão subiu para a vice-liderança do Grupo E da Libertadores, com sete pontos, e segue em busca da classificação às oitavas de final.