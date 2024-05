Com cinco brasileiros, confira os dez times já classificados às oitavas da Libertadores

Nesta semana, ocorreu a disputa da quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Restando, agora, somente mais um compromisso, algumas equipes já asseguraram vaga às oitavas de final da competição internacional. Caso dos brasileiros Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, Fluminense e Botafogo.

O Palmeiras, por exemplo, garantiu a vaga à próxima fase e a liderança do Grupo F ao vencer, no Allianz Parque, o Independiente Del Valle-EQU pelo placar de 2 a 1. O Verdão, em caso de vitória na última rodada e de uma combinação de resultados, pode carimbar sua classificação com a melhor campanha geral, já que soma 13 pontos. Assim, a equipe comandada por Abel Ferreira teria os confrontos de volta da fase mata-mata disputados em casa.

O São Paulo, de Zubeldía, também é outro clube com passagem já carimbada entre os 16 da próxima fase. Após o empate em 0 a 0, no Morumbis, contra o Barcelona-EQU, o Tricolor Paulista chegou ao décimo ponto, não podendo mais sair da zona de classificação. Agora, a equipe paulista disputa a liderança em casa, contra o Talleres-ARG, também classificado e, atualmente, na primeira posição do Grupo B, com 13 unidades.

?? A classificação da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores! ? O seu time está nas Oitavas? pic.twitter.com/lbSXuYa4aF ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 17, 2024

Já o Botafogo conseguiu superou o começo ruim e assegurou seu lugar nas oitavas de final e soma nove pontos no Grupo D. O time do Rio de Janeiro, depois de perder as duas primeiras rodadas, vem de três vitórias consecutivas na competição internacional. Assim como o São Paulo, o Glorioso entra em campo na última rodada contra o Junior Barranquilla-COL em busca da liderança.

Atual campeão, o Fluminense bateu, no Maracanã, o Cerro Porteño-PAR, por 2 a 1 e agarrou sua vaga na próxima fase somando 11 pontos. O Tricolor Carioca, invicto, é líder do Grupo A e enfrenta o Alianza Lima-PER na sexta rodada.

Por fim, o Atlético-MG, apesar da derrota diante do Penãrol-URU em uma noite pouco inspirada, já assegurou a sua classificação às oitavas de final da Libertadores. Isso porque, com 12 pontos somados, a equipe não pode mais sair da zona de acesso. O Galo depende de um empate para garantir a liderança do Grupo G.

Além dos cinco brasileiros supracitados, Talleres-ARG, River Plate-ARG, Nacional-URU, The Strongest-BOL e Junior Barranquilla-COL já estão nas oitavas de final da Copa Libertadores.