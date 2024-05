Andrés, Wesley, Raniele e mais: saída de Cássio do Corinthians repercute nas redes sociais

A saída de Cássio do Corinthians agitou as redes sociais nesta sexta-feira. Além de torcedores, alguns atletas do atual elenco e até mesmo o ex-presidente do Timão, Andrés Sanchez, se pronunciaram sobre o tema.

O antigo dirigente, que foi um dos principais responsáveis pela contratação do goleiro em 2011, Andrés utilizou a sua conta oficial do X (antigo Twitter) e disse acreditar que o ídolo retornará o Corinthians em algum momento.

"Não será um adeus, e sim um até logo, Cássio. Obrigado por tudo, gigante", escreveu Andrés, que também faz parte do grupos de conselheiros vitalícios do Corinthians e é opositor da atual gestão.

O perfil oficial da Copa Libertadores também publicou uma homenagem ao arqueiro. Ele venceu o torneio, sendo um dos principais protagonistas do título, em 2012.

Alguns jogadores do Corinthians se manifestaram por meio das suas redes sociais, como o jovem atacante Wesley, o volante Raniele e o meio-campista Paulinho, um dos mais veteranos do grupo.

Raniele publica texto de despedida a Cássio (Foto: Reprodução)

Cássio acertou a rescisão de contrato com o Corinthians nesta sexta-feira. Ele realizou o seu último treino no CT Dr. Joaquim Grava, mas já não participou dos trabalhos de campo. Ele é aguardado na segunda-feira em Belo Horizonte para assinar por três anos com o Cruzeiro.

O Corinthians já vinha estudando possíveis homenagens de despedida ao ídolo. O goleiro irá realizar uma entrevista coletiva antes de deixar o clube, agendada para este sábado, às 12h (de Brasília), no centro de treinamento do clube.

O jogador defendia as cores do Timão desde 2012 e, na atual temporada, soma 17 partidas. Ele, que perdeu a posição para Carlos Miguel, deixa o Corinthians com 712 jogos disputados no total.

O arqueiro ficou marcado por fazer defesas heroicas nos títulos da Libertadores e Mundial, em 2012. Além disso, ele ergueu as taças do Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e do Brasileirão (2015 e 2017). Cássio é o segundo atleta com mais jogos na história do Corinthians, atrás apenas de Wladimir (806).