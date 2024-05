Giro: Benfica cede empate nos acréscimos ao Rio Ave pela última rodada do Campeonato Português

Nesta sexta-feira, pela última rodada do Campeonato Português (34ª), o Benfica visitou o Rio Ave, no Estádio dos Arcos, e empatou em 1 a 1. O gol do duelo foi cravado por Orkun Kokçu.

Agora, com as 34 rodadas finalizadas para as equipes, o Benfica termina o campeonato na segunda colocação, somando 80 pontos e classificado para a Liga dos Campeões. A equipe ficou atrás somente do Sporting, já campeão, que contabiliza 87 e ainda joga pela rodada. O Rio Ave, por sua vez, fica na 11ª posição e tem 37 unidades.

O Benfica inaugurou o marcador aos 32 minutos da etapa inicial. Casper Tengstedt recebeu bola em profundidade, dentro da área pela direita, e cruzou rasteiro. Orkun Kokçu apareceu e finalizou forte, de perna direita, sem chances para Miszta, goleiro dos mandantes.

Porém, aos 48 minutos da etapa complementar, Costinha deixou tudo igual no marcador após converter cobrança de pênalti para o Rio Ave.

De virada, Casa Pia vence Famalicão pelo Campeonato Português

Nesta sexta-feira, no Estádio Municipal 22 de Junho, também pela última rodada do Campeonato Português, o Casa Pia venceu, de virada, o Famalicão, pelo placar de 2 a 1. Desta forma, a equipe vitoriosa encerra o torneio na nona posição, com 38 pontos. Já o Famalicão, derrotado, fica no oitavo lugar e contabiliza 42 unidades.

O Famalicão inaugurou o marcados logo aos 4 minutos da primeira etapa, com gol de Zaydou Youssouf. A virada do Casa Pia começou dos pés de Felippe Cardodo, aos 22 minutos do primeiro tempo, e Nuno Moreira, aos 11 da etapa complementar, fechou o resultado.

Fiorentina cede empate ao Napoli pelo Campeonato Italiano

Mais cedo nesta sexta-feira, no Estádio Artemio Franchi, a Fiorentina cedeu empate ao Napoli pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, com um jogo a menos, a Fiorentina permanece na oitava posição, com 54 pontos. O atual campeão da competição, Napoli, por sua vez, estaciona na nona colocação e soma 52 unidades.

Os gols do Napoli foram cravados por Amir Rrahmani (aos 8 minutos do 1ºT) e Kvaratskhelia (aos 12 minutos do 2ºT). Pela Fiorentina, os gols foram marcados por Biraghi (aos 40 minutos do 1ºT) e Nzola (42 minutos do 1ºT).