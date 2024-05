Grêmio, Inter e Juventude se reúnem com ministros para debate sobre o futebol gaúcho

Nesta sexta-feira, no Beira-Rio, representantes de Grêmio, Internacional e Juventude, juntamente da FGF (Federação Gaúcha de Futebol), se reuniram com ministros do Governo Federal para um debate sobre a situação do futebol gaúcho, em meio à tragédia que ocorre no Rio Grande do Sul.

Os presidentes Alexandre Barcellos, do Internacional, e Luciano Hocsman, da FGF, além de Milton Machado, representante do São José, e Fábio Floriani, vice-presidente do Grêmio, se encontraram presencialmente com os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, e Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional do Brasil.

Fabio Pizzamiglio, presidente do Juventude, Mário Werlang, do Caxias, Adilson Stankiewicz, do Ypiranga, Jerônimo Freitas, do Novo Hamburgo, Jair Eich, do Avenida, e Luis Fernando, representando o Brasil de Pelotas, participaram da reunião por vídeo conferência.

Segundo nota divulgada pelo Inter, Paulo Pimenta sugeriu, como plano de auxílio ao retorno do futebol gaúcho, a criação de uma alfândega na base área de Canoas para as partidas da Conmebol, válidas pela Libertadores e pela Sul-Americana.

Além disso, os ministros também comentaram sobre a inclusão das equipes no plano fiscal criado para auxiliar as empresas afetadas pelas enchentes. A iniciativa aproximaria os clubes do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e Caixa Econômica Federal.

Paulo Pimenta e Waldez Góes afirmaram que a reconstrução do Rio Grande do Sul, além do futebol, terá apoio do Governo.