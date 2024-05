Muricy revela bastidores e diz por que James não deu certo no São Paulo

Coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho revelou que teve uma conversa com o meia James Rodríguez sobre a atual situação do colombiano no clube.

O que aconteceu

O meia, que não é relacionado há cinco jogos por Luis Zubeldía, se mostrou aborrecido no papo com o ex-técnico. A declaração de Muricy foi feita em entrevista ao "Zona Mista do Hernan", no canal do UOL Esporte no YouTube, que vai ao ar às 12h (de Brasília) da próxima segunda-feira (20).

O coordenador contou que James até tem feito bons treinos, mas apontou o estilo do jogador como um dos fatores para não ter dado certo. Para ele, a questão física, desde que o meia era comandado por Dorival Júnior, foi determinante nas escolhas da comissão.

Falei com ele (James) outro dia, veio conversar comigo, estava muito aborrecido. Ele falou: 'Poxa, Muricy, sou um jogador raiz', e eu disse que sabia. Falei que a gente adora ver ele treinar, e outro dia ele treinou bem de novo. Sempre dou os parabéns para ele, porque é gostoso ver o que ele faz. [...] O Dorival chamou ele (James) e eu estava junto na mesa para falar da intensidade dele, e teve uma hora que falei: 'Dorival, posso dar uma opinião? O James nunca vai se transformar em um cara físico'. Ele nunca foi um jogador assim, nunca vai ser um superatleta. Não vai procurar no James uma intensidade. Muricy, ao "Zona Mista do Hernan"

Muricy ainda disse que James sofreu porque o São Paulo não tem como jogar em função do colombiano.

Para você ter o James no time, tem que armar o esquema para ele. Os times do nosso futebol (brasileiro) não têm todos esses jogadores que precisam para ele (James) jogar. O técnico tem que desenvolver com o que ele tem lá. Eu falei para ele: 'é isso que você sofre'.

De acordo com Muricy, ainda não está decidido qual será o futuro de James. Recentemente, o atleta teve o nome ligado ao Boca Juniors e ao Everton, seu ex-clube. O meia tem contrato com o São Paulo até junho de 2025.

"Falamos de tudo, menos para aonde ele vai, até porque isso ainda não está definido. Aqui, o treinador aqui é quem escala e resolve. Não tem esse negócio de pressão, ele não é obrigado a escalar ninguém", finalizou o coordenador.

