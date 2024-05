Al Sadd alega descumprimento de pré-contrato e aciona Abel Ferreira, do Palmeiras, na Fifa

O Al Sadd, time do Catar, acionou o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, na Fifa alegando descumprimento de pré-contrato para assumir a equipe no início deste ano. A informação foi publicada inicialmente pela TNT Sports.

A equipe catari diz que Abel e firmou um acordo com o clube em documento vinculante, que se equivale a um pré-contrato, em novembro. Com isso, o treinador teria se comprometido a assumir o Al Sadd em 27 de dezembro, pouco após o fim da temporada no Brasil.

Mesmo com o interesse do clube estrangeiro em Abel, o treinador e reapresentou com o Palmeiras, em janeiro, e renovou seu contrato até o fim de 2025 depois de conquistar três títulos em 2023: o Campeonato Paulista, a Supercopa do Brasil e o Brasileirão. O vínculo anterior era válido até o fim deste ano.

De acordo com a TNT Sports, o Al Sadd cobra uma compensação de cerca de R$ 28 milhões. Nessa situação, o Palmeiras também poderia sofrer alguma sanção caso a Fifa entenda que o clube influenciou o treinador a descumprir o acordo que o clube catari diz ter sido feito.

O treinador recebeu a intimação da Fifa e agora trabalha sua defesa. Após o julgamento, as partes ainda poderão recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS). A Gazeta Esportiva entrou em contato com o estafe com o Palmeiras, que diz estar ciente do caso e já vem tomando todas as medidas jurídicas cabíveis.

O Palmeiras volta a campo apenas na próxima quinta-feira para duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.