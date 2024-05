Al-Hilal salva invencibilidade no Saudita em jogo com homenagem a gaúcho

Al-Nassr e Al-Hilal empataram por 1 a 1 nesta sexta-feira (17) em clássico do Campeonato Saudita com homenagem ao gaúcho Alex Telles e emoção até o fim.

O que aconteceu

A torcida do Al-Nassr fez bandeirão com mensagem em português para Telles. A faixa também tinha a imagem do atleta com a bandeira do Rio Grande do Sul. O lateral esquerdo é natural de Caxias do Sul (RS) e teve passagens por Juventude e Grêmio antes de sair do Brasil. Seu estado natal vem sofrendo com alagamentos ao longo deste mês.

Estamos unidos com você e fortes bandeirão do Al-Nassr para Alex Telles

O Al-Nassr abriu o placar com 22 segundos de jogo. O brasileiro naturalizado português Otávio recebeu passe de Cristiano Ronaldo, bateu de fora da área e marcou um golaço.

Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, após partida contra o Al-Hilal Imagem: Stringer/REUTERS

Cristiano Ronaldo perdeu boas chances de matar o jogo. O atacante teve quatro finalizações de dentro da área, incluindo chance cara a cara com Bounou aos 35' do 2º tempo, mas parou ou no arqueiro rival ou na falta de pontaria.

O Al-Hilal teve pênalti marcado a seu favor nos acréscimos. O VAR notou que Mané acertou o rosto de Abdulhamid dentro da área, e o árbitro espanhol Jose Maria Sanchez Martinez marcou infração após ir à tela. Mitrovic, aos 55', definiu o placar do jogo: 1 a 1.

O time de Jorge Jesus defendeu a invencibilidade no Campeonato Saudita. O Al-Hilal venceu 29 partidas e empatou três. Faltam duas rodadas para que o time alcance um inédito título nacional invicto.

O Al-Hilal já é campeão, com 89 pontos, e o Al-Nassr tem o vice garantido, com 78 pontos. A equipe de Neymar — ainda ausente por lesão — volta a campo na próxima quinta (23), contra o Al-Tai, enquanto o time de CR7 visita o Al-Riyadh na mesma data.