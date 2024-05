Flamengo não tem mais interesse em renovar com Gabigol, revela RMP

O Flamengo não tem mais interesse na renovação do contrato de Gabigol, revelou o colunista Renato Mauricio Prado no Fim de Papo.

O destino de Gabigol está selado e não é mais no Flamengo. O Flamengo já nem sequer tentará mais a renovação do Gabriel. Estou dando uma notícia, é informação.

Segundo RMP, a foto de Gabigol com a camisa do Corinthians foi o estopim para a decisão da diretoria. O atacante, que foi multado e perdeu a camisa 10 do Flamengo após o episódio, tem vínculo com o clube até o final do ano, mas a negociação para renovação contratual estava emperrada.

Detalhe: os outros dois personagens que aparecem na foto são funcionários do Flamengo. O Marcinho, que está com a garrafa de cerveja na mão, é supervisor do Flamengo. Imagina, o supervisor do Flamengo estava lá e foi incapaz de dizer para o Gabriel, olha, não bota essa camisa, você é atleta do Flamengo, está botando uma camisa de outro clube, que tem outro patrocinador que é uma casa de apostas concorrente à patrocinadora do Flamengo. Não fez nada, ficou tomando sua cervejinha e vai ser punido também. O lá do fundo é o roupeiro do Flamengo, é o Júnior. Então, os três personagens na foto são funcionários do Flamengo. RMP

