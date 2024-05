Zubeldía chama reuniões, entra no jogo e prioriza renovação de Welington

O técnico Luis Zubeldía não quer, em hipótese alguma, perder o lateral-esquerdo Welington.

O que aconteceu

Zubeldía teve uma reunião com Welington para entender a situação. O argentino não quer perder o jogador que tem vínculo até o final do ano e já poderia assinar um pré-contrato a partir de julho.

O argentino disse para Welington que vai pedir para o São Paulo renovar com o lateral. Ele explicou a importância do jogador em seus planos e afirmou que um jogador como ele não seria fácil de repor.

Zubeldía gostou de Welington 'à primeira vista'. Desde o jogo contra o Atlético-GO, em que o argentino assistiu das arquibancadas, gostou da atuação do lateral.

Já durante o jogo, Zubeldía quis saber mais sobre o status da renovação. Ele já deixou claro desde então que não quer perder o jogador e pediu prioridade na renovação

Diretoria retomou conversas

Depois dos pedidos de Zubeldía, a diretoria do São Paulo chamou novamente Welington para conversar. Algumas propostas e contrapropostas já foram trocadas, mas ainda distante de um denominador comum.

O UOL ouviu que Welington ganha menos de R$ 100 mil por mês. Revelado em Cotia, ele já teve uma renovação contratual, mas ganhou outro status dentro do elenco desde então.

O lateral não se sente valorizado e vê atletas tão titulares quanto ele, ou até menos, com vencimentos muito superiores. A maioria dos atletas frequentes entre os titulares ganham na casa dos R$ 500 mil, sem contar os salários maiores de James Rodríguez, Calleri, Lucas e Arboleda.

Welington era o atleta com mais jogos na temporada até se lesionar, mas retornou em duas semanas e já voltou a ser titular contra o Barcelona. Em sua ausência, Patryck Lanza teve altos e baixos e foi defendido por Zubeldía, mas na primeira oportunidade o camisa 6 já voltou à titularidade.

Welington foi eleito o melhor em campo na partida de ontem pela plataforma especializada Footstats. O lateral recebeu nota 6,7.

