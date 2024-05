Novorizontino empata sem gols com o Coritiba em casa e tropeça pela Série B

Nesta sexta-feira, Novorizontino e Coritiba empataram sem gols em jogo válido pela sexta rodada da Série B, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

Com o resultado, o Novorizontino permanece na 13ª posição com sete pontos, podendo ser ultrapassado ainda nesta rodada. O Coritiba vive situação semelhante. A equipe ocupa a 11ª colocação com oito unidades conquistadas.

Ambas as equipes voltam a campo pela Série B no próximo dia 27 (segunda-feira). Enquanto o Novorizontino viaja a Ribeirão Preto para encarar o Botafogo-SP, o Coritiba recebe o Operário no Couto Pereira.

O primeiro tempo começou agitado. Logo aos 13 minutos, o Coritiba chegou a abrir o placar, com gol de Ronier. No entanto, o gol foi anulado devido à posição do camisa 98 do Coxa, que era irregular.

O Coritiba seguiu com as melhores chances do jogo na primeira etapa. Aos 45 minutos, Wesley Pomba acertou o travessão após chute de fora da área.

O Novorizontino chegou com perigo na reta final da partida. Lucca aproveitou furada do goleiro Pedro Morisco, mas bateu para fora e desperdiçou a oportunidade de inaugurar o marcador em Novo Horizonte.