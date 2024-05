Corinthians impõe condições para abrir negócio com Gabigol; veja quais são

O colunista do UOL Samir Carvalho disse na Live do Corinthians que o clube tem, sim, interesse na contratação de Gabigol, mas que possui duas ponderações para levar a questão adiante.

O que aconteceu

A primeira condição é que o Corinthians só vai abrir negociação caso seja procurado pelos representantes do jogador. Após a negociação frustrada no início do ano, o Alvinegro paulista não voltará a ir atrás do atacante, mas avançará nas conversas caso ele seja oferecido.

A segunda é que Gabigol aceite os termos do clube do Parque São Jorge. O Corinthians não quer pagar nada ao Flamengo pela liberação do atleta, que tem contrato até o final deste ano, e possivelmente não oferecerá ao jogador a mesma quantia que sinalizou em janeiro — de cerca de R$ 2,5 milhões mensais.

Posição do Corinthians: O Gabigol interessa, sim, mas uma pessoa da alta cúpula me passou duas ponderações. A primeira é que o Corinthians não vai procurar o Gabigol desta vez. Só aceita abrir negociações se os representantes do Gabigol procurarem o clube. O famoso 'ser oferecido'. Houve um desgaste lá atras por uma negociação que foi até avançada, e depois o Gabigol decidiu ficar no Flamengo. Samir Carvalho, na Live do Corinthians

O Corinthians não vai procurar, mas se for procurado, aceita negociar, mas nas condições que o clube vai impor. Não vai ter, talvez, a mesma proposta do início do ano. Primeiro o Gabigol vai ter que ser oferecido, e depois aceitar essas condições. Uma delas é que o Corinthians não quer pagar nada por nele, pela liberação, somente o ordenado. (...) O salário que o Corinthians ofereceu no início do ano foi de R$ 2,5 milhões. Samir Carvalho, na Live do Corinthians

A 'novela Gabigol' teve novos capítulos após o jogador ser fotografado com uma camisa do Corinthians. O estafe do atleta nega a veracidade da imagem, mas o Flamengo puniu o atacante pelo episódio.

Vitor Guedes opinou que a contratação faria sentido e que seria bem recebida pela torcida do Corinthians. Ele ponderou, no entanto, que a aposta em Gabigol dependeria dos valores envolvidos no negócio.