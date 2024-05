Gabigol se manifesta após deixar de vestir a 10: "Aceito a próxima camisa e vou dar a vida"

Nesta sexta-feira, Gabriel Barbosa se pronunciou em suas redes sociais, após ser punido pelo Flamengo por polêmica foto vazada com a camisa do Corinthians. Na publicação, o atacante do Rubro-Negro comentou sua trajetória e destacou seu amor ao clube.

"Naquele dia 12/11 de 2022, depois de ter sentido as maiores emoções de minha vida com as glórias e expressivas conquistas pelo Flamengo, o clube me presenteou com uma camisa muito especial, a 10, simplesmente o manto usado por nosso maior ídolo, o Zico", começou Gabigol.

O atleta não vestirá mais a camisa 10 do Flamengo. Nesta sexta-feira, o clube carioca anunciou a punição ao atacante. Além disso, o ídolo rubro-negro também foi multado após reunião com o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, e outros membros da diretoria.

"Hoje, fui comunicado pelos diretores do Flamengo que não vestirei mais a 10. Cabe a mim aceitar e respeitar o comando do clube. Mas, isso jamais vai apagar a história que construí com meus companheiros de equipe. Aceito a próxima camisa e vou dar a vida em campo pelo Mengão até o fim de nossa história", disse o atacante.

A única competição que Gabigol deve continuar usando a camisa 10 é a Copa Libertadores. A Conmebol não permite a troca de numeração ao decorrer do torneio. No Brasileirão e na Copa do Brasil, Gabriel Barbosa deve utilizar outro número.

Ainda na publicação, o jogador relembrou se suas conquistas defendendo o Rubro-Negro e reiterou amor ao clube.

"O Flamengo me proporcionou ganhar muitos títulos (2 Libertadores, 2 Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e 4 Cariocas) e viver esses momentos mágicos com a nação e ser acolhido pela maior torcida da América, isso sim éo verdadeiro significado da palavra felicidade", pontuou.

Desde que conseguiu efeito suspensivo e voltou a atuar após ser acusado de tentativa de fraude em exame antidoping, Gabriel Barbosa participou de quatro compromissos pelo Flamengo. Na última quarta-feira, por exemplo, jogou por cerca de 25 minutos na vitória por 4 a 0 diante do Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Como o jogo contra o Vasco pelo Brasileirão foi adiado devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Flamengo volta aos gramados apenas na próxima quarta-feira para enfrentar o Amazonas, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, fora de casa. O clube carioca defende vantagem de 1 a 0.

Confira a nota do Gabigol na íntegra:

"Naquele dia 12/11 de 2022, depois de ter sentido as maiores emoções de minha vida com as glórias e expressivas conquistas pelo Flamengo, o clube me presenteou com uma camisa muito especial, a 10, simplesmente o manto usado por nosso maior ídolo, o Zico.

Confesso que senti uma certa insegurança, pois junto com aquela camisa, vinha também um grande peso de responsabilidade.

No Flamengo, encontrei minha melhor versão e vivo o melhor ciclo da minha carreira. Sou fascinado por títulos e sempre expressei isso no excesso de vontade dentro de campo, que muitas vezes é interpretado de forma errada.

O Flamengo me proporcionou ganhar muitos títulos (2 Libertadores, 2 Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e 4 Cariocas) e viver esses momentos mágicos com a nação e ser acolhido pela maior torcida da América, isso sim éo verdadeiro significado da palavra felicidade.

Nesses mais de cinco anos de alegrias e algumas tristezas, sempre tive uma certeza, a do meu amor por esse clube, a do amor pela nação rubro-negra.

Hoje, fui comunicado pelos diretores do Flamengo que não vestirei mais a 10. Cabe a mim aceitar e respeitar o comando do clube. Mas, isso jamais vai apagar a história que construí com meus companheiros de equipe. Aceito a próxima camisa e vou dar a vida em campo pelo Mengão até o fim de nossa história.

Te amo, Flamengo!"