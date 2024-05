JP Chermont celebra volta da torcida e agradece elenco do Santos por ajuda no profissional

O Santos se prepara para receber o Brusque, neste domingo, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube poderá contar com torcida na Vila Belmiro pela primeira vez no torneio após conseguir uma liberação no STJD.

Se firmando no time titular do técnico Fábio Carille, o lateral direito JP Chermont celebrou o retorno do público. A renda será integralmente revertida as vítimas do Rio Grande do Sul, garantindo um valor mínimo de R$500 mil reais, para doação.

"É um estímulo gigantesco, um apoio super importante para nós, ainda mais por uma boa causa, que é ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. E vai ajudar em 100% dentro de campo. A torcida faz a diferença e vamos em busca dos três pontos para seguir na liderança da competição", afirmou o camisa 44.

Promovido ao time principal do Peixe após destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, Chermont atuou em todos os jogos da Série B, com um gol marcado.

Com 18 anos, o Menino da Vila é o atleta mais jovem no time titular e agradeceu a recepção dos mais experientes no elenco santista.

"Os mais experientes me acolheram como se eu já fosse do grupo há muito tempo. Me tratam de uma forma maravilhosa, e não é normal eu estar aqui e jogar com eles, pois estou subindo agora. Porém, eles estão transformando isso em uma normalidade e me deixando muito à vontade aqui. Isso faz muita diferença", concluiu.

O Santos recebe o Brusque neste domingo, às 11 horas (de Brasília), pela sexta rodada da Segunda Divisão.