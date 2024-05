Aldo desiste de aposentadoria após vitória no UFC: 'The king is back'

Do UOL, no Rio de Janeiro

A volta de José Aldo ao octógono foi com vitória. O Rei do Rio superou o americano Jonathan Martínez por decisão unânime e levou os fãs ao delírio no UFC Rio. De quebra, o lutador brasileiro surpreendeu e desistiu de se aposentar. Esta havia sido sua última luta do atual contrato com a organização.

Quando pedimos essa luta com o Dana [White, dono do UFC], ele não sabia o que eu queria, o que poderia fazer, como que eu estaria. Eu já vinha treinando para fazer lutas de boxe. Eu pude cumprir todas as metas e ele me deu essa oportunidade. No começo, o Dana projetou um novo contrato, mas acho que não era justo, naquele momento, aceitar. Primeiro tinha que fazer uma grande apresentação, eles verem como é que estou. Aí, sim, eles verem que mereço uma nova oportunidade. Que eu possa ranquear de novo e, quem sabe, ser o campeão novamente. The king is back (o rei está de volta)

José Aldo, ao UOL

Veja outros tópicos

Não pulou na galera: "As marcações são homem a homem, cara. Porque é isso que eu falei: todo mundo espera eu pular. Só que quando eu vejo, tem muita segurança. Os caras já estão falando comigo lá atrás também, entendeu? Então, todo mundo fica me cercando ali e não deixam pular [risos]. É igual futebol, irmão. Eles fazem marcação homem a homem. Só que o problema é que não é só um me marcando, são vários. Isso que complica [risos].

Conversa com adversário após a luta: "Eu agradeci pela luta. Falei para ele não ficar triste, não se colocar para baixo. Falei para ele que ele é um grande atleta, tem um grande potencial, uma sequência muito grande, um grande jogo ali. E ele perdeu para um cara que tem uma história muito grande, né? Então, ele não pode se diminuir, tem que continuar a trajetória dele. Acho que ele vai tomar o caminho das vitórias e, quem sabe, amanhã estará disputando o título também".

A vitória: "Estou muito feliz com toda a apresentação. Treinei muito, me dediquei bastante. para chegar aqui e fazer uma grande apresentação para a galera, porque eu estava muito bem treinado".

Está sem contrato. Pode ter um leilão para ver quem dá mais? "Não passa na minha cabeça fazer leilão. Tudo que faço na minha vida é pensando em ser campeão. Tenho de sentar com o UFC, até porque no contrato tem isso: o Ultimate pode cobrir qualquer oferta, sentar com o Dana para ver".

Aldo no boxe é uma possibilidade, caso não acerte com o UFC? "Sim, pode ser. Recebi proposta, mas disse: 'não, estou com o UFC ainda. Preciso lutar, ver com estou". Com todo respeito, minha vida sempre foi aqui. Tenho de sentar com eles e ver que caminho tomar".