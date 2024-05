António evita falar sobre Palacios e prevê retorno de dupla ao Corinthians na terça

Com o departamento médico cheio, o Corinthians pode contar com alguns retornos contra o Nacional-PAR, na terça-feira, no Paraguai, pela Sul-Americana.

Atualmente, o Timão tem oito atletas com problemas clínicos: o lateral Diego Palacios, o zagueiro Gustavo Henrique, os meio-campistas Matheus Araújo, Ruan Oliveira e Igor Coronado, e os atacantes Pedro Henrique e Yuri Alberto. Já o volante Maycon, com uma grave lesão no joelho, deve perder o restante da temporada.

De acordo com técnico da equipe, António Oliveira, Yuri Alberto e Gustavo Henrique, já recuperado da dengue, estão mais próximos de voltar aos gramados e podem ser relacionados para o próximo compromisso da equipe.

"Eu vivo o dia a dia. Amanhã no CT vamos ver quem pode nos ajudar. Temos sido castigados por essas lesões, temos jogadores importantes de fora. É importante ter todos disponíveis para aumentar o nosso leque de opções. Há alguns que estão mais pertos, o Gustavo (Henrique) e o Yuri (Alberto) estão mais perto de regressar na terça", disse António após empate sem gols com o Fortaleza, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Já Pedro Henrique, Coronado, Palacios e os demais devem seguir como desfalques. O equatoriano, inclusive, vive um quadro um tanto quanto curioso. Ele sofreu uma lesão no joelho que o fez passar por uma artroscopia e não entra em campo há mais de três meses.

António evitou falar do ala quando questionado sobre o tema e jogou a responsabilidade para o DM. Contratado com grande expectativa da torcida, o lateral realizou apenas uma partida nesta temporada.

"Eu compreendo sua pergunta, mas acho que o clube deve divulgar o estado clínico dos jogadores. Ele (Palacios) está entregue ao departamento médico. Eles vão nos comunicar quando for liberado pelo DM", afirmou o português.

O treinador não pretende poupar jogadores, mas não esconde o desgaste acumulado pela sequência de jogos. O time volta a campo na terça-feira, para enfrentar o Nacional-PAR, pela Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco, no Paraguai.