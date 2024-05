Enzo Monteiro entra nos planos para a Série B, mas Santos toma cuidado para evitar "frias"

Um dos principais nomes do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, Enzo Monteiro deve ganhar algumas oportunidades no profissional ao longo da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O centroavante estreou no time de cima logo na primeira rodada da Segunda Divisão. Ele atuou por 45 minutos na vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, na Vila Belmiro.

Contra o Avaí, porém, ele nem sequer foi relacionado. O boliviano acabou voltando ao time sub-20 e jogou contra o Fluminense, pelo Brasileirão da categoria, na última terça-feira.

O técnico Fábio Carille acompanhou de perto o embate. O comandante deixou claro que Enzo está nos planos para a Série B, mas não vai jogar sempre, pelo contrário. A ideia é apenas utilizá-lo em momentos certos, para evitar de queimar o garoto.

"Faz parte do nosso grupo. Quando não tem jogo lá, vem e faz a recuperação aqui. Faz parte dos nossos planos. Depende muito do jogo. É importante dar o suporte para o atleta, avaliar e não colocar eles em uma fria, para potencializar eles. Está totalmente nos nossos planos para a Série B", contou.

Enzo Monteiro soma 11 partidas na temporada, com nove gols e uma assistência. Na Copinha, foram sete bolas na rede em seis compromissos.

O Santos volta a campo na segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), quando encara o Guarani, pela terceira rodada da Série B Campeonato Brasileiro.

Neste jogo, o titular no ataque deve ser Morelos. Enzo não ficará nem no banco.