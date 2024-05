De R$ 400 a R$ 4,9 mil: veja valor pago por jogo a árbitros de Séries C e D

Qual é o valor pago aos árbitros que atuam nas Séries C e D do Campeonato Brasileiro de 2024? O dinheiro embolsado por um juiz de campo é o mesmo em relação ao responsável pelo VAR nas fases finais torneios? O UOL lista, abaixo, o montante pago pela CBF aos homens do apito — que é bem diferente, aliás, quando comparado à Série A do nacional. Os dados foram divulgados inicialmente pelo "ge" e confirmados pela reportagem.

Entre os juízes de campo, a quantia gira entre R$ 1,3 mil a R$ 4,9 mil por partida — as diferenças se baseiam tanto pela divisão quanto pela "categoria" do árbitro, que pode ser vinculado à Fifa, Master ou apenas da CBF.

O responsável VAR, usado apenas nas fases finais tanto da Série C quanto da Série D, arrecada entre R$ 2 mil e R$ 2,9 mil. Os assistentes do vídeo recebem uma quantia relativamente menor.

Quem menos embolsa, no entanto, são os quartos e quintos árbitros em jogos da 4ª divisão nacional. Os valores são de R$ 400 por confronto trabalhado a cada um.

As taxas estão inclusas, mas os valores de transporte (tanto terrestre quanto aéreo) são pagos à parte pela CBF.

Na Série A, o mínimo que um árbitro recebe é R$ 5 mil. Na Série B o valor mais baixo para um juiz de campo é de R$ 3,6 mil.

Série C (1ª fase) - árbitros Fifa/Master

Árbitro de campo: R$ 4 mil

Assistente (bandeirinhas): R$ 2,4 mil

4° e 5° árbitro: R$ 580

Série C (1ª fase) - árbitros CBF

Árbitro de campo: R$ 1,9 mil

Assistente (bandeirinhas): R$ 1,1 mil

4° e 5° árbitro: R$ 580

Série C (2ª fase em diante) - árbitros Fifa/Master

Árbitro de campo: R$ 4,9 mil

Assistente (bandeirinhas): R$ 2,9 mil

4° e 5° árbitro: R$ 1,1 mil

VAR: 2,9 mil

AVAR: 1,7 mil

Série C (2ª fase em diante) - árbitros CBF

Árbitro de campo: R$ 3,4 mil

Assistente (bandeirinhas): R$ 2 mil

4° e 5° árbitro: R$ 800

VAR: 2 mil

AVAR: 1,2 mil

Série D (1ª fase) - árbitros Fifa/Master

Árbitro de campo: R$ 3,1 mil

Assistente (bandeirinhas): R$ 1,9 mil

4° e 5° árbitro: R$ 400

Série D (1ª fase) - árbitros CBF

Árbitro de campo: R$ 1,3 mil

Assistente (bandeirinhas): R$ 770

4° e 5° árbitro: R$ 400

Série D (oitavas em diante) - árbitros Fifa/Master

Árbitro de campo: R$ 4,6 mil

Assistente (bandeirinhas): R$ 2,7 mil

4° e 5° árbitro: R$ 920

VAR: 2,8 mil

AVAR: 1,6 mil

Série D (oitavas em diante) - árbitros CBF

Árbitro de campo: R$ 3,3 mil

Assistente (bandeirinhas): R$ 2 mil

4° e 5° árbitro: R$ 650

VAR: 2 mil

AVAR: 1,2 mil