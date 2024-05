Zubeldía se derrete por 'extraordinária' invenção de Dorival no São Paulo

O técnico Luis Zubeldía está encantado com o volante Alisson, que só atua na posição há cerca de um ano, quando Dorival Jr 'inventou' a nova função.

Zubeldía rasgou elogios ao jogador após a partida contra o Palmeiras. O argentino comentou que o futebol praticado por Alisson pode possibilitar ao São Paulo ser uma grande equipe.

Para mim, Alisson fez uma partida extraordinária. Isso ajuda muito. Esse nível ajuda muito que Bobadilla também jogue mais cômodo. O nível do Alisson é muito alto. E isso é bem-vindo. As grandes equipes têm que ter grandes volantes

Curiosamente, Alisson se tornou volante nas mãos de Dorival Jr, no ano passado. O atual técnico da seleção brasileira escalou o jogador na função após uma conversa.

Alisson passou por momento difíceis no início de 2023 e confessou que teve depressão. No auge da crise, cogitou largar o futebol. Hoje, depois de tratamento, o jogador é um dos líderes do time com moral para dar bronca até nos mais experientes.

Isso tudo nasceu em uma conversa que tive com o Lucas Silvestre (filho e auxiliar de Dorival). Falei pra ele que não estava me sentindo confortável jogando como atacante. Expliquei que eu não tenho a característica do drible, do um pra um. E que sabia que o elenco tinha jogadores mais qualificados para isso. No dia seguinte, o Dorival monta duas equipes e me coloca de volante no time alternativo. Cara, se fosse para jogar com três e eu no topo do tripé, tudo bem. Você vai chegar, atacar espaço e tudo certo. Agora, segundo volante? Mas eu fui evoluindo na posição disse Alisson

Concorrência aumentou

Alisson perdeu seu parceiro ideal por lesão, o volante Pablo Maia, mas viu a concorrência pela função de segundo volante aumentar no último jogo.

Zubeldía escalou Luiz Gustavo na função de Pablo Maia e colocou Nestor e Galoppo logo à frente, e os dois foram bem. Nestor acaba de voltar de lesão e Galoppo antes atuava em outra função, mas agora foi escalado na posição preferida — a mesma de Alisson.

Ainda assim, a titularidade de Alisson não está em discussão. A 'invenção extraordinária' de Dorival Jr vai se perpetuar com um "nível alto" nas mãos de Zubeldía.

