Santos fez investimento milionário por lateral que hoje é a última opção

O Santos comprou o lateral Hayner após vê-lo como destaque no Campeonato Paulista, mas jogador se tornou última opção no setor.

O que aconteceu

Hayner foi de titular à última opção nas duas laterais do Santos. O jogador viu Rodrigo Ferreira e JP Chermont se firmarem pelo lado direito e Escobar pela esquerda, onde dominou a posição no Paulista.

Após sufoco no Paulista, diretoria apostou em reforços na lateral e Escobar e Rodrigo Ferreira corresponderam. A dupla disputa por posição, mas Escobar saiu na frente após ótima estreia contra o Paysandu.

Souza também esteve à frente de Hayner, mas Carille viu necessidade de descer o jovem para o sub-20 para que ele ganhe mais experiência. O Menino da Vila está nos planos, mas precisa de mais minutagem e bagagem para retornar ao profissional.

O Santos desembolsou R$ 1,7 milhão por 60% dos direitos econômicos do jogador. Ele esteve na mira do Vitoria e quase teve sua saída concretizada, mas o Peixe optou por igualar a proposta e bateu o martelo pela compra.

A diretoria do Peixe levou em consideração o bom Campeonato Paulista do jogador para mantê-lo no elenco. Hayner foi providencial na lateral esquerda, de forma improvisada, pela falta de opções no setor no início do ano.

Carille até cogita utilizar Hayner como ponta a depender do adversário por conta da eficiência e velocidade do jogador. Caso o treinador realmente o use no ataque, precisará passar por testes. Guilherme de um lado, e Otero e Pedrinho, do outro, são os titulares.

Hayner pode jogar nas duas laterais como na linha da frente. Quero abrir espaço para garotos sim. Depois do jogo contra o Fluminense, que o sub-20 fez, me deixou a ideia de deixar um pouco mais o Souza, faz tempo que não joga. Deixar ele um pouco mais no usb-20 pra que chegue mais preparado. Dependendo do jogo posso usar o Hayner nas laterais ou linha da frente

Fábio Carille, técnico do Santos em coletiva à imprensa