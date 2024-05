Do Bronxs vira 'técnico' e vive angústia com derrota de pupilo no UFC Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Estrela do UFC, o lutador brasileiro Charles do Bronxs viveu uma experiência diferente na edição do Rio de Janeiro, na noite de hoje (4), e viu o pupilo ser derrotado.

O que aconteceu

Do Bronxs foi para o corner na luta do brasileiro Elves Brener. O duelo com Myktybek Orolbai aconteceu em um card preliminar e o lutador do Quirguistão saiu vencedor por decisão unânime.

Elves Brener e Charles do Bronxs são companheiros de treinos. Eles integram a equipe da academia Chute Boxe.

Do Bronxs deu instruções durante toda a luta. Ele também subiu ao octógono entre um round e outro para conversar com Brener, além de levar água e gelo.

O campeão do peso-leve foi uma das vozes mais ativas no corner do brasileiro. "Olha para ele e encaixa a joelhada", "dá espaço para o golpe", "não dá as costas" e pedidos de calma foram algumas das frases proferidas por ele.

Adversários e estela do UFC comprimentaram Charles do Bronxs. Ele voltou ao octógono ao fim da luta e foi celebrado pelo famoso mestre de cerimônia Bruce Buffer e pela equipe Myktybek Orolbai, além do próprio lutador. Ele deixou a arena ao lado de Elves Brener.