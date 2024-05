Bruno Henrique esbraveja contra arbitragem após empate do Fla: 'Lamentável'

O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, fez o gol de empate diante do Bragantino neste sábado (4), mas saiu revoltado com a arbitragem da partida.

O que aconteceu

O Flamengo reclama da expulsão cancelada pelo VAR, no começo do jogo, e de um lance de pênalti já nos acréscimos, que não foi revisado.

Na entrevista pós-jogo, o camisa 27 subiu o tom:

Cara, a gente não quer ficar falando de arbitragem, mas não tem como. Aí vão falar que mi-mi-mi. Contra o Flamengo tudo e diferente. A gente, há poucos dias, o Léo Pereira fez um Pênalti, que eles marcaram. Hoje, tivemos um lance aqui que não foi falta e ele voltou no VAR e tirou o cartão vermelho. Agora, no final, em um lance duvidoso também, ele não marcou e o VAR não chamou. A gente não sabe qual é o critério que a arbitragem está fazendo no futebol. Semana passada também, no Fabrício (Bruno), falta e eles não deram. Futebol está cada vez pior, eles colocam profissionais para ajudar e os profissionais que estão vendo o jogo muito melhor que quem está dentro de campo, não conseguem fazer o simples. Então, é lamentável.



- Bruno Henrique, após o apito final