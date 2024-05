Veiga mira no Cuiabá para encerrar seca nos últimos 6 jogos pelo Palmeiras

O Palmeiras encara o Cuiabá neste domingo (5) em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão espera voltar a contar com o brilho de Raphael Veiga.

Um dos principais nomes do clube nos últimos anos, o meia atravessa um momento conturbado. Ele não participa de um gol pelo Verdão há seis compromissos.

A última vez que Veiga foi decisivo foi em 11 de abril, quando deu três assistências na vitória de 3 a 1 sobre o Liverpool, do Uruguai, pela Libertadores. Já o seu último tento foi no dia 4 do mesmo mês, no triunfo de 2 a 0 sobre o Santos, na final do Campeonato Paulista.

Neste período de seca, o meia foi titular nos seis jogos. Ao todo, são 423 minutos em campo, com sete finalizações (duas no gol), nove passes decisivos, 84% de acerto no passe, 48% dos duelos ganhos e seis desarmes, segundo dados do Sofascore.

Agora, Raphael Veiga tenta encerra o jejum diante do Cuiabá, neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.

E o último jogo contra os rivais traz boas recordações ao jogador de 28 anos. Em agosto de 2023, o camisa 23 marcou um dos gols da vitória de 2 a 0 do Palmeiras sobre o Dourado, fora de casa.

Em 2024, Veiga soma 20 partidas, sendo todas como titular, com sete gols e quatro assistências.