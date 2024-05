Santo André empata com o Patrocinense pela Série D; Água Santa vence e assume liderança do grupo G

Neste sábado, o Santo André empatou com o Patrocinense, pela 2ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, e o Água Santa venceu o Maringá de virada para assumir a liderança do grupo G da competição.

Santo André x Patrocinense

No Estádio Bruno José Daniel, o Santo André recebeu o Patrocinense. As duas equipes não saíram do 0 a 0 e seguem com um ponto cada, já que perderam na estreia. Por conta do saldo de gols, o clube do ABC paulista leva a melhor e ocupa a 6ª posição, enquanto o time mineiro fica no 7º lugar do grupo G.

O Santo André volta a campo no próximo sábado, às 18 horas (de Brasília), quando visita o São José. O Patrocinense visita o Pouso Alegre, também no sábado, às 17 horas. Os dois jogos são válidos pela 3ª rodada do Série D.

Fim de jogo. Pressão e tentativas não faltaram, mas o Santo André não conseguiu vencer o Patrocinense no Bruno José Daniel. O próximo compromisso do Ramalhão será contra o São José, sábado (11/05), às 18:00, no Estádio Martins Pereira. pic.twitter.com/N1e2p4ADVG ? Esporte Clube Santo André (@ecsantoandre) May 4, 2024

Água Santa x Maringá

Dentro de casa, o Água Santa derrotou o Maringá, de virada, por 2 a 1. Caique abriu o placar para os visitantes, aos 41 minutos do primeiro tempo. Antes do intervalo, Jeam empatou, aos 51 minutos. Nos acréscimos da etapa final, Neilton virou o jogo para os donos da casa, aos 53 minutos.

A vitória deixa o time de Diadema na liderança isolada do grupo G, com seis pontos. O Maringá continua com três pontos somados, mas cai para a 4ª posição.

O próximo compromisso do Água Santa é no sábado, quando visita a Inter de Limeira, às 16 horas. O Maringá, por sua vez, recebe o Costa Rica, no domingo (12), às 18 horas. Os dois jogos são válidos pela 3ª rodada do Série D.