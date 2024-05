Patrick evolui, é relacionado para o seu primeiro jogo no Santos e pode ganhar minutos

O torcedor do Santos está perto de ver Patrick com o uniforme do Santos. Recém-contratado, o meio-campista vem treinando bem e está entre os relacionados do técnico Fábio Carille para o jogo contra o Guarani, nesta segunda-feira.

O jogador de 31 anos ficou de fora da vitória de 2 a 0 sobre o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, pois estava em reta final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda, detectada no começo de abril, antes de uma partida do Atlético-MG contra o Caracas, pela Libertadores.

Agora, Patrick está 100% e mostrou uma boa evolução ao longo dos treinos. Assim, ele pode ganhar alguns minutos diante do Bugre.

"Ele está treinando bem, fez fortalecimento, porque dentro dos exames tinha um pouco de diferença. O Patrick pode jogar em várias posições. Já jogou como lateral esquerda, meia e ponta. Quem sabe já participa um pouco do jogo contra o Guarani", comentou Carille.

Vai jogar em qual setor?

Patrick chega ao Santos para ser uma opção para a ponta esquerda, mas se colocou à disposição para atuar em outros setores caso seja necessário.

"O professor Carille sabe das minhas características, sabe que eu faço o lado esquerdo principalmente. Ainda não sentamos para conversar para chegar nessa conclusão. Já falou por alto, sabe que vou estar à disposição para fazer o lado esquerdo, mas vamos conversar. Onde ele achar que vou me encaixar, vou fazer o meu melhor para ajudar", disse em sua apresentação.

"Nos últimos anos, no Inter e no São Paulo, fiz bastante a ponta esquerda. Estou adaptado e preparado. Estou pronto já. É dar seguimento ao trabalho e, quando tiver, chance tentar me enturmar o mais rápido possível. Para mim, é tranquilo, consigo fazer muito bem. Vou tentar dar meu melhor", ampliou.

Patrick também pode jogar mais centralizado. Ele começou a carreira como volante e pode atuar como meia de ligação.

"Eu sou volante de origem. Joguei muito como segundo volante, chegando na frente. Em 2018, fui para a ponta esquerda. Se o professor precisar, eu posso ser um meia de ligação. Não temos muito o que fazer se não trabalhar e se ele optar por mim, consigo fazer", contou.

O jogo contra o Guarani está marcado para segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B do Brasileirão.