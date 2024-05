Raniele leva terceiro amarelo e desfalca o Corinthians contra o Flamengo

O volante Raniele levou o terceiro cartão amarelo neste sábado, no empate sem gols do Corinthians com o Fortaleza, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta, portanto, vira desfalque da equipe para o jogo contra o Flamengo, na próxima rodada da competição.

O jogador fez uma falta aos 44 minutos do primeiro tempo, em cima de Pedro Augusto, e recebeu o cartão. O volante estava pendurado e, aos ser advertido, terá que cumprir suspensão na rodada seguinte.

António Oliveira terá dor de cabeça para repor Raniele, titular absoluto do Timão nesta temporada. As opções para a posição no atual elenco são: Fausto Vera e Paulinho, que já jogou como primeiro volante ao longo da carreira.

O treinador ainda pode alterar o esquema do time, colocando três zagueiros e deixando Breno Bidon (Fausto Vera ou Paulinho) e Rodrigo Garro no meio de campo.

O Corinthians enfrenta o Flamengo no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O jogo é válido pela sexta rodada do Brasileirão.

Antes disso, a equipe visita o Nacional-PAR na terça-feira, pela Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco, no Paraguai.