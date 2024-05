Palmeiras desembarca em Cuiabá e é recepcionado por torcedores

O Palmeiras já está na capital do Mato Grosso para a partida contra o Cuiabá, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação desembarcou na cidade no final da tarde deste sábado.

Na chegada ao hotel, diversos torcedores recepcionaram os atletas alviverdes. Alguns, inclusive, pararam para dar autógrafos e tirar fotos. O técnico Abel Ferreira também atendeu aos fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

O comandante português, aliás, conta com uma novidade no elenco. Trata-se de Zé Rafael. O meio-campista está recuperado de uma lombalgia.

O jogo entre Cuiabá e Palmeiras está marcado para este domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.

O Verdão entrou na rodada com cinco pontos, na 12ª colocação. O Dourado está zerado e é o lanterna.