'Drive to survive brasileiro' mostra sonho de crianças no kartismo nacional

Uma lente de câmera ousa mostrar os bastidores dos boxes. Atrás, pilotos em alta velocidade disputam cada curva roda a roda em busca da vitória. Não se trata da globalmente famosa 'Drive to Survive', mas sim de uma espécie de versão brasileira: 'Fórmula Dreams'.

Gravamos a primeira temporada do Fórmula Dreams no ano que saiu a primeira temporada do Drive to Survive. No meio do ano, a gente ouviu falar que a Netflix estava fazendo. Então, o Fórmula Dreams é um Drive to Survive brasileiro, que foi feito no mesmo ano. Nick Story, showrunner da série

E a série brasileira, disponível no streaming Max, conta exatamente aquilo que o nome propõe: os sonhos de crianças que começam a despontar no cenário do kartismo brasileiro. O sonho de chegar, quem sabe, até a competição que é matéria-prima da série famosa. Heitor Farias, protagonista da série, é quem narra a abertura dos episódios com sempre o mesmo texto, que diz:

O meu sonho? Meu sonho é ser piloto de Fórmula 1

"O problema", continua o garoto de apenas 14 anos, "é que esse é o sonho de muita gente".

'Formula Dreams' conta as histórias de Heitor, Antonella Bassani, Gabriel e Murilo.

"Foi muito legal desde o início. Eu gostava das gravações e nunca esperava algum dia estar no Max. Pra mim, foi um prazer imenso participar e as gravações me ajudaram muito a como se comportar perto das câmeras. Acredito que a série me incentivou muito a continuar correndo atrás do meu sonho", disse Heitor ao UOL.

Desde as gravações, quem mais cresceu foi Antonella Bassani. Aos 17 anos, ela se tornou a primeira mulher a ser campeã da Porsche Cup em 2023 e entrou no grupo de pilotos da montadora, o "Porsche Young Racing Academy".

Antonella Bassani, primeira mulher a ser campeã da Porsche Cup Imagem: Divulgação

Achei muito legal. Uma série pra molecada que está começando no kart se inspirar porque mostra tudo que a gente passou por trás das pistas, quantas batalhas e o quanto foi divertido também. Mostra uma realidade muito bacana, da gente dentro das pistas com nossos pais exigindo bastante da gente pra sermos quem nós somos hoje. Fórmula Dreams serve como inspiração para todo mundo que está começando a acompanhar o automobilismo.

Pressão é perigo na infância

Um dos desafios de pais, tutores ou responsáveis por tais pilotos mirins é saber dosar o nível de pressão do meio. O cenário competitivo do kartismo pode ter influência negativa para uma criança, como explica o especialista em psicologia positiva Rodrigo de Aquino.

"É preciso respeitar os talentos e as vocações das crianças, mas antes de qualquer coisa, é preciso entender que é na infância que o ser humano desenvolve suas habilidades socioemocionais, suas cognições e, qualquer tipo de pressão ou exigências fora da curva pode atrapalhar no seu desenvolvimento. Isso não é novidade. Muito se viu sobre crianças geniais que tiveram sua saúde mental afetada na fase adulta. Por que isso acontecia? Invariavelmente, porque o que elas faziam ganhavam mais notoriedade e espaço do que quem elas eram".

O cenário da base do kartismo brasileiro tem cinco categorias: mirim, cadete, júnior menor, júnior e novato, variando desde o seis anos até os 14. Para Aquino, é importante que as crianças envolvidas nesse cenário também tenham tempo para vivenciarem outros momentos além das pistas.

O esporte é uma fonte inquestionável de benefícios. Faz bem para a saúde física, mental e emocional, gera compromisso e desperta responsabilidade. Mesmo sendo um esporte, aparentemente individual, ele desenvolve na criança forças como confiança, senso de equipe, autocontrole, bravura, otimismo, critério, vitalidade, integridade, etc. Isso é ótimo! Ela só tem a ganhar. Mas, em tempos acelerados como os atuais, um atleta de kart precisa saber o que é parar, brincar na areia, na terra, subir numa árvore e ler um livro, pois isso ajudará a criar conexões neurais importantes para seu desenvolvimento como atleta, na tomada de decisões e no seu crescimento, como atleta e, principalmente, como ser humano.

Segunda temporada em curso

Nick Story, produtor executivo e showrunner da série, revelou ao UOL que ele e sua esposa, Isabel de Almeida Prado, com quem dividiu a produção da série, estão de volta ao autódromo para gravações de uma segunda temporada. Ainda não, porém, confirmação.