CBF divulga áudio do VAR de Bragantino e Flamengo: 'Só temos esse ângulo'

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou, neste sábado (3), as análises e diálogos do árbitro de vídeo (VAR) na partida entre Bragantino x Flamengo, explicando as decisões contestadas pelo lado dos cariocas.

O que aconteceu

A CBF agiu rápido e divulgou as conversas na cabine do VAR em dois lances que geraram reclamações do Flamengo.

Na expulsão de Luan Cândido o debate era se houve falta do De La Cruz no início da jogada.

Durante a troca de ideias foi dito: 'Só temos esse ângulo', referindo-se à câmera que estava posicionada do outro lado do campo e pegou a jogada de frente.

VAR chamou o árbitro do jogo para rever a jogada já sugerindo a anulação do cartão vermelho.

É uma situação acidental, mas que causa um prejuízo no jogador. Ele trisca a perna dele e faz com que o jogador caia

Daniel Nobre Bins, que estava no VAR

Após analisar o lance no monitor, Paulo Cesar Zanovelli da Silva anulou a expulsão.

Eu vou voltar, tirar o cartão vermelho do Luan Cândido e voltar com falta aqui

- define Zanovelli.

Outro lance protestado pelo Flamengo é de uma disputa entre Vitinho e Luiz Araújo, na qual os flamenguistas alegam que o camisa 7 foi puxado.

Na análise o VAR referendou a decisão de campo e não recomendou revisão do lance.

Para mim, não penal. Tudo ok, tá?

- afirma a equipe de arbitragem.

No apito final Tite foi até o árbitro reclamar.

O treinador não deu entrevista coletiva.

No lugar dele, os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spíndel, que já tinha pedido para dar entrevista em campo, detonaram a CBF dizendo que quem reclama mais está sendo privilegiado.