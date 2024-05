São Paulo x Atlético-MG: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro feminino

Pela nona rodada do Brasileiro feminino, o São Paulo duela contra o Atlético-MG neste domingo. O jogo está marcado para acontecer às 15h (de Brasília), em Cotia.

Onde assistir

O confronto entre as equipes contará com transmissão do Canal Goat e da TV Brasil.

Situação dos times na tabela

São Paulo: com 14 pontos, na quarta colocação, com uma rodada a menos, somando três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos.

Atlético-MG: com um ponto, na lanterna, somando quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos.

?? Domingo é dia de jogo em Cotia, com entrada gratuita! ? Atlético-MG

?? CFA Laudo Natel

? 15h#FutebolFemininoTricolor #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/XKBn41oAuE ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) May 2, 2024

Prováveis escalações

São Paulo: Carlinha; Leticia Alves, Kaká, Mimi e Bia Menezes; Robinha, Aline Milene, Rafa Mineira e Camilinha; Dudinha e Ariel



Técnico: Thiago Viana

Atlético-MG: Stefany Castaño; Ingrid, Rayane, Layza e Ariane Cabrera; Ju Pacheco, Duda Batista, Joycinha, Tuca e Karol; Anny Marabá



Técnico: Bruno Proton

Arbitragem

O árbitro do duelo será Luciana Mafra Leite (RJ), auxiliado por Izabele de Oliveira (SP) e Juliana Vincenti Esteves (SP).