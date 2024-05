Vitória x São Paulo: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo visita o Vitória na tarde deste domingo (5), às 16h, pela quinta rodada do Brasileirão.

A partida terá transmissão da Globo, na TV aberta, e no canal pay-per-view Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O São Paulo abriu a rodada na 14ª colocação com quatro pontos ganhos. O time vem de empate na competição no clássico diante do Palmeiras.

O Vitória ainda não venceu no torneio e está na zona do rebaixamento. O clube baiano tem apenas um ponto conquistado, mas um jogo a menos relação aos demais times.

Vitória x São Paulo - 5ª rodada do Brasileirão 2024

Data: 05/05/2024 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: estádio do Barradão, em Salvador-BA

São Paulo: Rafael; Arboleda, Diego Costa e Ferraresi; Igor Vinícius, Bobadilla, Alisson e Michel Araujo; Luciano, André Silva e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Esteves; Léo Naldi, Willian Oliveira e Rodrigo Andrade (Jean Mota); Matheuzinho, Osvaldo e Alerrando. Técnico: Léo Condé