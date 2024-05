Palmeiras começa 'campeonato que gosta' contra Cuiabá sem Deyverson

O Palmeiras inicia hoje uma sequência para se recuperar no Brasileirão. O time visita o Cuiabá na Arena Pantanal, às 18h30, pela quinta rodada. O Alviverde só tem uma vitória em quatro jogos na competição. O Dourado está em crise e não conta com seu principal jogador, ele mesmo: Deyverson.

O Cuiabá não tem nenhum ponto no Brasileirão. É o lanterna e só fez três jogos. Contandou outras competições, a equipe soma seis jogos seguidos sem vitória (cinco derrotas e um empate) com 12 gols sofridos e apenas um marcado.

Deyverson não joga. O ex-Palmeiras tem contrato com o Cuiabá até o final do ano, mas foi afastado do elenco após a diretoria descobrir que ele tem um acordo verbal com outra equipe para a próxima temporada. O presidente do Dourado garantiu que o jogador só volta a jogar pelo clube caso renove seu contrato.

O clube contratou o treinador português Petit, que não estreia hoje. O ex-jogador, que defendeu Portugal em duas Copas do Mundo — ainda não tem visto de trabalho. Ricardo Colbachini, auxiliar-fixo do clube, comandou a equipe na derrota para o Goiás, no último jogo pela Copa do Brasil, e dirige o time hoje de novo.

O Deyverson tem contrato encerrando com Cuiabá em dezembro e já foi feita uma negociação para assinar um pré-contrato no início do ano de uma prorrogação e ele não aceitou. O Cuiabá resolveu não colocá-lo mais nos jogos. O empresário dele disse que tem um acordo verbal com outro time e por isso optamos em decidir que ele não joga mais pelo Cuiabá até que mude de ideia. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, em entrevista coletiva após a derrota para o Atlético-MG por 3 a 0.

Palmeiras começa hoje o 'campeonato que gosta'

O Palmeiras começou mal este Brasileirão. Derrotou o Vitória por 1 a 0 na estreia e depois teve uma derrota e dois empates nas partidas seguintes.

Em quatro jogos o Palmeiras só fez um gol. E já não marca há três partidas.

Nesse início já enfrentou três adversários que são candidatos ao título: Internacional (derrota em casa por 1 a 0), Flamengo e São Paulo (dois empates por 0 a 0).

Na campanha do bi nacional, o Palmeiras só somou oito pontos contra integrantes do G6, o pior desempenho entre os seis primeiros.

Acabou ganhando o título fazendo 44 pontos contra equipes que ficaram entre a 11ª e 20ª posição. Essa regularidade rendeu mais um título brasileiro ao Palmeiras.

A sequência é contra clubes que não devem brigar pelo título. Depois do Cuiabá pega o Athletico-PR, o Criciúma e o Vasco da Gama.

