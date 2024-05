UFC Rio: Brasil vê brilho de estreantes e domina estrangeiros na preliminar

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil dominou as lutas preliminares do UFC Rio, na noite de hoje (4). Foram seis vitórias em oito lutas — houve triunfos por nocaute, nocaute técnico e decisão dos árbitros. Mais cinco ainda vão entrar no octógono no card principal.

Joanderson Brito, o Tubarão, lembrou as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul nos últimos dias no discurso da vitória.

O que aconteceu

Os lutadores brasileiros do card preliminar fizeram a alegria dos presentes à Farmasi Arena. Foram seis vitórias e apenas duas derrotas — a luta entre o brasileiro Jean Silva e o francês William Gomis foi cancelada após o estrangeiro passar mal.

Mauricio Ruffy nocauteou Jamie Mullarkey e teve uma das vitórias mais celebradas. Ele fez a estreia na organização.

Após o anúncio do resultado, o lutador enviou um recado para o campeão dos leves Islam Makhachev. "Não é só hype! Só mandar um recado carinhoso para o Islam Makhachev. Sei que você está chateado porque eu bati no seu amigo. Aproveita seus dias como rei, porque o novo rei da categoria chegou", declarou Ruffy,

Joanderson Brito teve nocaute técnico contra Jack Shore no peso pena. O lutador do País de Gales sofreu um corte na perna que o impediu de continuar no combate.

O "Tubarão" lembrou a tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Foram registradas 55 mortes pelas chuvas e a Defesa Civil apura outros 7 óbitos suspeitos.

Quero um momento: enviar minhas condolências ao povo do Rio Grande do Sul que está sofrendo, perdendo pessoas na enchente. Vocês vão vencer

Dione Barbosa venceu Ernesta Kareckaité por decisão unânime dos árbitros. A brasileira do peso mosca fez a primeira luta no UFC.

O Brasil ainda venceu mais três lutas. Iasmin Lucindo derrotou Karolina Kowalkiewicz no peso palha, Alessandro Costa bateu Kevin Borjas no peso mosca, e Ismael Bonfim venceu Vinc Pichel no peso leve.

Houve duas derrotas dos brasileiros antes do card principal. Elves Brener perdeu para MyktybekOrolbai, e Joaquim Silva foi derrotado por Drakkar Klose no leve.