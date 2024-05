Arboleda é o único remanescente do São Paulo do último jogo contra o Vitória

Neste domingo, o São Paulo entra em campo pela quinta rodada do Brasileirão para enfrentar o Vitória. A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2018, pelo torneio de pontos corridos.

Na ocasião, o Tricolor ganhou por 1 a 0, na Barradão, graças ao gol do zagueiro Bruno Alves. Dos relacionados do time paulista, Arboleda é o único remanescente.

Titular, o zagueiro disputou os 90 minutos do triunfo são-paulino. Luan, que na epóca defendia o São Paulo, é outro jogador que estava presente.

Anota na agenda os próximos jogos do Tricolor: ? 05/05 (domingo), 16h

? Vitória

? Barradão

? Salvador (BA)

? Brasileirão

? Globo/Premiere ? 08/05 (quarta), 21h30

? Cobresal

? Zorros Del Desierto

? Calama (Chile)

? CONMEBOL Libertadores

? Globo/Paramount ? 13/05... pic.twitter.com/hfAfLP107I ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 3, 2024

Pelo lado do Vitória, Rodrigo Andrade também estava presente. A bola vai rolar às 16h (de Brasília), no Barradão.

Com quatro pontos, o São Paulo está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vitória, por sua vez, está em 18º lugar, com um.