Tite não dá coletiva e diretor fala por ele: 'se vem aqui não seria bom'

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, assumiu a coletiva de imprensa após o empate do Flamengo com o Bragantino e fez declarações fortes contra a arbitragem da partida e à CBF.

Se o Tite vem aqui...

Braz justificou a ausência de Tite na coletiva pós-jogo

Se o Tite vem aqui na entrevista da maneira que ele está no vestiário, não seria bom para o Flamengo, não seria bom para ninguém. A mensagem está dada, eu só quero saber, entender se quem grita mais vai levar.

E assumiu o desabafo.

A CBF está se ajoelhando a isso? A quem bate na mesa, quem bate, a quem fala de 'inalações perigosas'. O Campeonato não vai acabar bem. Não é para o Flamengo. É para ninguém. (...) Se a gente entender que tem que falar, pressionar, o Flamengo vai fazer isso também.

A declaração faz referência aos recentes protestos e o 'dossiê', de John Textor, dono da SAF do Botafogo.

O cartola alegou que nem quis reclamar diretamente com os árbitros.

Está dando pena ver os árbitros, eles estão altamente pressionados. O psicológico, já chegando nos jogos. Dá até pena. O que eu falei é que eles deveriam se posicionar sobre as reclamações que estão acontecendo. Eu nem reclamei, fiquei com pena!

Interferência externa

Marcos Braz fez uma insinuou que permite a interpretar que há interferência externa nas decisões do VAR.