Confira onde assistir aos jogos da Série C deste domingo

Seis equipes entram em campo neste domingo, na sequência da terceira rodada do Brasileirão Série C. Um dos favoritos ao acesso, o Figueirense recebe o Aparecidense no estádio Orlando Scarpelli, às 16:30h (de Brasília), para seguir invicto na competição.

Lanterna após duas derrotas, o Remo tenta espantar o mau início de campeonato visitando o Botafogo-PB, também às 16:30h, no estádio Almeidão. Já o líder Athletic, de Minas Gerais, busca manter os 100% de aproveitamento contra o ABC na Arena Sicredi, com início às 19h.

ONDE ASSISTIR

Figueirense x Aparecidense - 16h30h - Terá transmissão através do canal TV Zapping



Botafogo-PB x Remo - 16:30h - Será transmitido pelo serviço DAZN e pelo canal Nosso Futebol+



Athletic x ABC - 19h - Terá transmissão do serviço DAZN e canal Nosso Futebol+