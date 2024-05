António ataca CBF sobre calendário: 'Quem marcou jogos está no PlayStation'

O técnico António Oliveira, do Corinthians, atacou a CBF ao falar sobre a falta de tempo entre os jogos da equipe, que empatou com Fortaleza na noite deste sábado (4) e, em menos de 72 horas, já tem compromisso fora de casa pela Sul-Americana. O português ironizou ao dizer que quem organizou os horários "está jogando PlayStation".

Estávamos marcado para às 16h30 e, infelizmente, fomos para este horário por outras circunstâncias. Não me consultaram. É um destrato enorme com os jogadores, é uma falta de respeito. Se eu fico cansado, imagina os jogadores? Mas é mais fácil estar numa cadeira marcando jogos, não são eles que jogam, eles precisam dar entretenimento às pessoas. Não temos tempo para recuperar. Deviam ter mais respeito porque vamos representar o país fora dele, mas aí não querem saber. Não sei se existe algo contra o clube, espero que não, mas o Corinthians sai prejudicado nesta situação. Quero ver se alguém vem se responsabilizar por isso em caso de eu perder mais jogadores. Depois, sou eu que tenho que vir aqui, e quem marcou jogos está jogando PlayStation. É uma falta de respeito com os profissionais do futebol António Oliveira

O que mais ele falou na coletiva?

Recado aos gaúchos. "Minha primeira palavra vai para o Rio Grande do Sul, quero demonstrar minha solidariedade com todas as vítimas e famílias que passam uma situação desafiadora. Um abraço fraterno."

Atuação alvinegra. "Foi um grande jogo da minha equipe. Quando o goleiro adversário é eleito o melhor em campo, diz muito daquilo que foi o jogo. Foi um jogo em que no 1° tempo, basicamente, teve um sentido único."

Mudança de data. "Antes de falar da etapa final, eu compreendo que seja desafiador fazer um calendário com tantas competições, mas não aceito que haja diferenciação. O Fortaleza só joga na quarta, e nós jogaremos na terça, às 19h, são menos de 72 horas para entrarmos em campo. Percebo que seja a televisão que prevalece em relação à condição humana, mas a igualdade de direitos é para todos, e o Corinthians sai prejudicado."

Reta final do jogo e substituições. "Sobre o 2° tempo: fomos superiores também, mas é claro que o jogo ficou perigoso. O adversário conseguiu algumas situações, e o Carlos Miguel fez uma grande defesa na talvez única oportunidade deles. Tivemos as melhores chances. Minha primeira substituição, depois do Matheuzinho, é só aos 25 minutos do 2° tempo. Outra coisa: não sou obrigado a mexer na equipe. Isso é algo de ansiedade das pessoas, mas não sou obrigado a mexer na equipe. Se os jogadores estão adaptados, se estão tendo alegria e nós sentirmos que o plano está sendo cumprido, por que mexer?"

Contra-ataques do Fortaleza. "Eu até concordaria se olhássemos só os últimos 15 minutos do jogo, que ficou perigoso. Até lá, onde sofremos algum contra-ataque? Não sofremos, fomos muito equilibrados. Houve um lance de tiro de meta que perdemos três disputas seguidas, mas não foi contra-ataque. No 2° tempo, sim, porque estávamos mais desgastados. O adversário nos empurrou porque tem mais profundidade no plantel e porque mudou seu ataque todo, não é fácil controlar tudo. A equipe foi sempre equilibrada, é evidente que queremos que seja mais durante mais tempo, mas é preciso jogar uma vez por semana, e isto, no contexto brasileiro, é difícil."

Impressão final da partida. "Estou muito orgulho deles, fizeram uma grande partida dentro da proposta que temos. Não podemos esquecer que somos uma equipe nova e que jogamos contra o campeão da Libertadores, com o Atlético-MG, com o finalista da Sul-Americana... o que destoa foi o resultado do Juventude Hoje, merecíamos outro resultado. Não foi um amasso, mas ficou perto, principalmente no 1° tempo."

Raniele e Pochettino disputam a bola em Corinthians x Fortaleza, jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: LUCAS CORREA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Prioridade de competições? Não há rodagem de elenco. Uso aqueles que sinto que são os melhores para a competição. Todos os jogos são importantes. Não é baixar a guarda na Sul-Americana, mas é evidente que nossa prioridade é o Brasileirão, não vou esconder. Claro que as Copas são boas oportunidades que temos de subir degrau a degrau, queremos continuar nelas. Na terça, temos um jogo muito importante, mais uma vez vamos jogar para ganhar e não vai haver ninguém poupado. Será aquilo que sinto que é o melhor para o jogo."

Romero de centroavante. "A Espanha ganhou a Eurocopa sem centroavante. Não deixou de fazer gols. O Romero fez um grande jogo dentro daquilo que pedi, ele é jogador que trabalha muito, usa profundidade e é assertivo nas suas ações. Tivemos duas ou três situações na pequena área, mas tivemos azar que paramos no goleiro, se fosse um metro para o lado era gol. Faltou a eficácia que tivemos contra o Fluminense, por exemplo. Faltou o gol, não tem a ver com o centroavante. Tenho Romero, Pedro, Arthur, Yuri... é com eles que vamos continuar trabalhando e ganhando."

Sequência de maio. "É perceber o que o mês nos vai reservar. Se ganharmos margem ou conforto dentro de uma competição... é mais fácil ganhar um torneio de 12 ou 13 jogos do que um de 38. Sabemos o ponto em que está o Corinthians: está se reconstruindo. [...] As expectativas são sempre ganhar, mas dentro de uma reconstrução, há um tempo. Quando perde, só há desculpa, e quando se ganha, é porque se joga de uma maneira. Serão avanços e recuos, e é nisso que a equipe cresce e fica mais equilibrada. A equipe não dá mais tantos espaços para o adversário. Isso é tempo e repetição."

Situação de Palacios. "Compreendo a pergunta, mas o clube deve dar diariamente um boletim sobre o estado dos jogadores, não é minha competência nesta altura. Ele está no departamento médico. Costumo dizer que só falta quem aqui está. Tenho que olhar para quem está disponível."

E os outros lesionados? "Eu vivo no dia a dia, então no CT vamos ver quem pode nos ajudar e criar mais opções, temos sido castigados por lesões. Temos o Pedro Henrique fora, o Gustavo, o Coronado, o Yuri, o Palacios... é importante ter todos disponíveis.

Há uns que estão mais perto: penso que o Gustavo e o Yuri estão mais perto de voltar."

Zaga com Cacá e Félix. "Aqui não há titulares ou reservas, mas rendimentos. Cada um tem que agarrar a oportunidade e, depois, cabe ao treinador ver se o rendimento foi adequado. Conto com todos: com o Raul, Félix, Cacá... hoje, foi mais um jogo de grande qualidade dos dois, são extremamente rápidos. Temos também Gustavo Henrique, João Pedro... todos são importantes. Hoje, teve rendimento, vamos ver na terça quem vai lutar por nós."

Wesley em ação pelo Corinthians: jovem virou titular absoluto com António Imagem: Thiago Calil/Agif

Wesley. "Ontem, chamei o Wesley para conversar. Temos que sabe gerir o jogador na técnica, mas também temos dado algumas soluções dentro de seu jogo. O ponta de pé contrário sempre vem para dentro e cruza ou chuta. Não sou um grande adepto disso, mas quando damos mais funções, eles conseguem utilizar. O gol que ele faz na Copa do Brasil, saiu para fora. Hoje, veio para dentro e deixou o Raniele na cara do gol. Há um ou outro comportamento que devemos potencializar, mais do que apenas receber na ponta. Ele tem sido um menino extraordinário e precisamos saber gerir expectativas dele. Ele fez dois golaços contra o Fluminense, e eu mal cheguei ao vestiário e já tinha uma notícia sobre uma proposta do West Ham. Inacreditável, eu nunca tinha visto isso. Reparem a quantidade de notícias que podem determinar o sucesso ou insucesso. Temos que ter muita cautela, e a base da conversa foi essa. Ele é extraordinário e ajuda dentro daquilo que são seus comportamentos, mas precisa dos outros para poder brilhar."

Falta de tempo. "No futebol, parecemos o McDonalds, é 24 horas. Eu, infelizmente, não tenho horário familiar. Nem consigo ir para casa e brincar com meus filhos, não consigo. Quando chegar aos meus 60 anos, vou perceber que perdi o que meu pai perdeu: ver o crescimento dos filhos em detrimento do que é uma paixão. É uma paixão que move."

Escola portuguesa. "No ano passado, eram oito treinadores portugueses. Eu disse que não era bom porque nem todos podem ganhar. No final da temporada, acabaram só três. Eu, o Abel e o Pedro Caixinha. Agora, voltamos: tem o Artur no Botafogo e o Petit no Cuiabá. Não há treinadores portugueses ou brasileiros, há treinadores competentes. Basta olhar: minha comissão é brasileira. Nunca senti falta disso. Não abdico deles. Se um dia eu for para outro lado, estão convidados a ir comigo. Se cheguei até aqui, devo a eles. A escola portuguesa se preparou muito para hoje os treinadores estarem mais preparados para as realidades que enfrentam. O português tem uma valência muito grande: ele, com pouco, consegue fazer muito. Ele consegue arranjar solução para quase tudo dentro de situações de recursos humanos, físicos... ele sempre arranja uma estratégia para conseguir chegar ao sucesso. Uma figura é determinante: José Mourinho, que abriu portas para os portugueses. No Brasil, foi o Jorge Jesus."