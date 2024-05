Ferroviária goleia Floresta e conquista a primeira vitória na Série C

Na noite deste sábado, a Ferroviária goleou o Floresta por 4 a 1 pela terceira rodada da Série C, no Estádio Presidente Vargas. Essa foi a primeira vitória dos visitantes na competição.

Aos quatro minutos, a Ferrinha abriu o marcador com Igor Fernandes. Pouco depois, aos 39, Vitor Prado converteu pênalti e fez 2 a 0.

Ainda no fim da primeira etapa, o Floresta cortou a vantagem, quando João Pedro balançou as redes. Aos 11, porém, Juninho fez o terceiro da Ferroviária. Nos acréscimos, Victor Andrade transformou a vitória em goleada.

Mais cedo, neste sábado, o Tombense ganhou do Confiança por 2 a 0, no Batistão. Rickson e Felipinho marcaram os gols do confronto.

Com o resultado, a Ferroviária pulou para a quinta colocação, com cinco pontos. O Floresta, por outro lado, está zerado na 20ª e última posição da Série C.

Já o Tombense está em quarto lugar, com seis pontos. O Confiança, por fim, está na 11ª colocação, com quatro.