Flamengo empata com o RB Bragantino e chega a três jogos sem vencer no Brasileirão

O Flamengo empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino pela quinta rodada do Brasileirão, em Bragança Paulista. O time comandado por Tite, com isso, chegou ao terceiro jogo sem vencer na competição.

Com o resultado, os rubro-negros chegaram a oito pontos. Já os paulistas perderam a chance de liderar a Série A e vão a nove.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Corinthians, no sábado, no Maracanã. No dia seguinte, o RB Bragantino viaja para enfrentar o Bahia, na Fonte Nova.

Fim de jogo em Bragança. O Flamengo fica no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/mZFnY6N1HH ? Flamengo (@Flamengo) May 4, 2024

O jogo

O confronto começou em ritmo acelerado, com as duas equipes em busca do ataque. No entanto, tanto RB Bragantino quanto Flamengo pecavam no momento do último passe. Quando conseguiam finalizar não levavam perigo ao gol adversário.

Aos 21 minutos, o zagueiro Luan Cândido foi expulso após falta em De la Cruz, sendo o último homem da defesa. Só que o cartão foi retirado por falta do jogador do Flamengo no início do lance.

Em lance de bola parada, o RB Bragantino abriu o placar aos 29 minutos. Pedro Henrique aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou sem chance para Rossi.

O revés foi sentido pelos rubro-negros. Tanto que o time de Bragança Paulista passou a dominar o jogo. Mas os donos da casa seguiam pecando na hora da finalização. Mesmo assim, os donos da casa foram para o intervalo com a vantagem no placar.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com outra postura. Com um minuto, Bruno Henrique chutou para boa defesa de Cleiton. Em seguida, De la Cruz foi lançado e, sozinho, mandou no travessão. A resposta do Bragantino depois dos sustos. Ramires acertou o travessão carioca.

Após o início movimentado, o confronto voltou a ficar concentrado entre as intermediárias. RB Bragantino e os visitantes continuavam tentando os avanços com qualidade, mas sem sucesso. Somente aos 25 minutos, os rubro-negros voltaram a criar boa chance de empatar. Léo Pereira escorou cruzamento para Bruno Henrique, que cabeceou para grande defesa de Cleiton.

De tanto insistir na etapa final, o Flamengo chegou ao empate aos 33 minutos. Bruno Henrique foi lançado na área e tocou na saída de Cleiton.

O gol não mudou o panorama da partida. As duas equipes seguiram em busca da vitória nos minutos finais. O Flamengo teve grande chance aos 44 minutos, com Lorran. Só que o atacante viu Pedro Henrique salvar o Bragantino. Assim, o duelo permaneceu empatado em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO 1 X 1 FLAMENGO







Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: Sábado, 4 de maio de 2024



Horário: 18h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG-Fifa)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa) e Celso Luiz da Silva (MG)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS-VAR-Fifa)



Cartões amarelos: Nathan Mendes e Thiago Borbas (Bragantino); Igor Jesus e Allan (Flamengo)

GOLS

RB BRAGANTINO: Pedro Henrique, aos 29min do primeiro tempo

FLAMENGO: Bruno Henrique, aos 33min do segundo tempo

RB BRAGANTINO: Cleiton, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Luan Cândido; Nathan Mendes, Eric Ramires (Jadsom), Gustavo Neves (Lincoln) e Juninho Capixaba (Lucas Evangelista); Vitinho, Mosquera (Helinho) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas)



Técnico: Pedro Caixinha







FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Igor Jesus (Luiz Araújo), Allan (Lorran), Gerson e De la Cruz; Pedro e Bruno Henrique



Técnico: Tite