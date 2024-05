Diretor do Fla chama TV e detona juízes: 'Teremos que dizer que tem roubo?'

Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, se revoltou com a atuação do árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva no empate do rubro-negro contra o Bragantino, em jogo disputado na noite deste sábado (4) e válido pelo Campeonato Brasileiro.

Após o apito final e entrevista de Bruno Henrique citando a arbitragem, o dirigente chamou o repórter do Premiere e pediu a palavra. Para ele, a equipe está sendo prejudicada pela "falta de critério" há alguns jogos.

O rubro-negro reclama de dois lances: primeiro, de uma falta marcada de De La Cruz em lance que acabou com expulsão anulada de Luan Cândido, e depois de um pênalti não marcado em Luiz Araújo.

O que Spindel disse?

Indireta a Textor. "A gente acha o que está acontecendo um acinte. O presidente de um clube diz que tem fraude, o outro diz que tem assalto... e jogo após jogo os árbitros, acuados, vão prejudicando o Flamengo. É um absurdo. O que mais é acintoso é a falta de critério e sempre contra o Flamengo. Não consigo achar que isso é normal e que não tenha algo por trás. Todos os lances vão se acumulando."

Pressão na arbitragem. "Como os árbitros vão trabalhar? Só vão errar contra o Flamengo, e quem grita mais é beneficiado. Teremos que dizer que tem roubo, manipulação ou ordem de cima? A gente vai ter que falar isso para começarem a respeitar o Flamengo? A CBF precisa esclarecer. Não acontece nada. Quem diz que tem assalto não acontece nada, aí o árbitro entra acuado. Quem não reclama, grita e não diz que tem roubo é prejudicado, como o Flamengo já foi em dois jogos e hoje de novo."

Ofício adianta? "Isso que está acontecendo é um absurdo, a gente não consegue entender como a CBF não toma atitude. A gente vai ter que começar a falar a mesma coisa também. Já enviamos ofício em outros momentos e não adianta. Só o que adianta é chamar na CPI, dizer que é ladrão, que tem assalto... é só desse jeito. Se não fizer deste jeito, não adianta."

Erros seguidos. "O que aconteceu hoje é um absurdo. Se tivesse a expulsão no começo, mudaria o jogo, assim como o pênalti no Luiz Araújo. Somos prejudicados jogo a jogo. Ofício não adianta. O que respeita é chamar para a CPI em Brasília, dizer que tem assalto... não tem outro jeito de ser respeitado."

O que Bruno Henrique disse?