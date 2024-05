Bruno Henrique reclama da arbitragem depois de empate do Flamengo diante do Bragantino

O Flamengo empatou em 1 a 1 com o Bragantino, neste sábado, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Bruno Henrique reclamou da arbitragem, que mudou um cartão vermelho para o time paulista no primeiro tempo após ser chamado pelo VAR e por não ter revisado um possível pênalti no fim.

"Não queria falar de arbitragem, mas não tem jeito. Jogo do Flamengo é sempre diferente. No último jogo, marcaram um pênalti do Léo Pereira. Hoje não foi falta e deram a falta, tiraram o cartão vermelho. No final, lance duvidoso e não mandaram ver. Colocam gente que trabalhava dentro de campo para o VAR e eles fazem isso. É lamentável" declarou.

Fim de jogo em Bragança. O Flamengo fica no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/mZFnY6N1HH ? Flamengo (@Flamengo) May 4, 2024

Bruno Henrique ainda destacou as mudanças no intervalo que fizeram o Flamengo crescer de produção na etapa final.

"Nós acertamos a marcação, subimos mais as linhas. No primeiro tempo não conseguimos fazer isso. Depois dos ajustes do professor pudemos chegar com mais facilidade. Poderíamos ter feito dois, três gols" disse.

Este foi o terceiro jogo seguido do Rubro-Negro sem vitória no Brasileirão. Antes, o time do técnico Tite empatou com o Palmeiras e perdeu para o Botafogo.

O Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília) contra o Corinthians, no Maracanã. Antes disso, o clube carioca tem compromisso pela fase de grupos da Copa Libertadores, quando visita o Palestino, do Chile, nesta terça-feira, às 21 horas.