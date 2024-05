Carlos Miguel desbanca Cássio e ganha sequência inédita como titular no gol do Corinthians

O goleiro Carlos Miguel mais uma vez foi titular do Corinthians neste sábado, no empate por 0 a 0 com o Fortaleza, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Sendo assim, o jogador recebeu uma sequência inédita na meta do Timão.

Até então, na sua curta carreira, o arqueiro jamais havia sido titular em três jogos seguidos da equipe. Ele iniciou nas partidas diante do Fluminense, pelo Brasileiro, América-RN, pela Copa do Brasil, e agora, contra o Fortaleza. E mais: foi bem em todas elas.

Apesar de ser considerado um goleiro jovem, de apenas 25 anos, Carlos demonstrou segurança e não tomou nenhum gol nesta sequência de jogos.

Para assumir a titularidade, ele precisou desbancar nada mais nada menos do que Cássio, um dos maiores ídolos em toda a história do Corinthians. O arqueiro deixou o posto e foi para o banco de reservas após uma sequência de jogos ruins, alegando até mesmo desgaste mental.

Carlos Miguel já havia sido titular em dois jogos consecutivos do Timão nesta temporada: diante de Cianorte e Ponte Preta. Entretanto, ele assumiu a posição pois Cássio, até então titular, estava com um problema físico.

O arqueiro soma seis partidas com a camisa do Corinthians em 2024. No total, são 17 compromissos disputados pelo clube em toda a carreira. E detalhe: com apenas uma derrota.

A tendência é que ele seja mantido na meta corintiana nesta terça-feira, contra o Nacional-PAR, pela Sul-Americana. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco, no Paraguai.