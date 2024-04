PSG de Mbappé fica perto de melhor campanha na Champions em 'Era Neymar'

Sob o comando de Mbappé, o PSG está a um passo de pelo menos igualar a melhor campanha que teve na Champions durante a 'Era Neymar' no primeiro ano sem o craque brasileiro no elenco.

Rumo à final

O time parisiense é um dos semifinalistas da Liga dos Campeões. A equipe despachou o Barcelona por 4 a 1 fora de casa, revertendo a derrota sofrida na ida, e enfrentará o Borussia Dortmund.

O PSG está a um passo da final e, caso avance, ao menos repetirá o feito da temporada 2019/20, quando foi vice-campeão. Naquela edição, Neymar liderou o clube até a grande decisão, mas o Bayern levou a melhor e conquistou a taça.

Kylian Mbappé comemora gol do PSG diante do Barcelona na Liga dos Campeões Imagem: Juan Medina/REUTERS

O possível título inédito pode ocorrer no primeiro ano após a saída do astro brasileiro. Neymar atuou por seis temporadas pela equipe francesa, entre agosto de 2017 e 2023, até sair para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

A conquista da Europa era a grande ambição do projeto Neymar-PSG, mas que nunca veio a se concretizar. Além do vice, o time também foi semifinalista em um ano, e amargou eliminações nas oitavas em quatro edições — incluindo na passada.

Sem Neymar e Messi, Mbappé assumiu todos os holofotes no clube, mas sua saída também parece iminente. Ele é o artilheiro isolado do time, com oito gols em dez jogos da Champions, e soma 41 gols em 42 jogos pelo clube na temporada. No entanto, o atacante francês de 25 anos teria informado a diretoria que não vai renovar seu contrato que se encerra no final de junho.

Campanhas do PSG na Champions na 'Era Neymar'