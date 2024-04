Grêmio aciona o STJD por interferência externa em expulsão de Diego Costa

O Grêmio emitiu uma nota oficial, nesta segunda-feira (29), afirmando que vai ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por uma interferência externa na arbitragem do jogo contra o Bahia, no sábado (27), na Arena Fonte Nova, que culminou na expulsão de Diego Costa.

O que aconteceu:

O clube gaúcho informou que vai ingressar com uma "notícia de infração disciplinar desportiva" (NIDD), para que o órgão investigue uma interferência na arbitragem.

O Grêmio afirma que Jailson Macedo Freitas recomendou ao quarto árbitro a expulsão de Diego Costa, pois o atleta teria xingado a arbitragem. Jailson é presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Baiana e, segundo a CBF, atuava como delegado da partida.

"Braulio, o Diego mandou eu me f..., tá?", foi a informação que Fernando Mendes de Salles Nascimento Filho, quarto árbitro, passou ao árbitro principal, Braulio da Silva Machado. O áudio foi divulgado pela CBF, no domingo.

Diego foi expulso nos minutos finais e Renato Gaúcho, junto com os jogadores do banco de reservas, deixaram o campo antes mesmo da partida terminar. O treinador e os atletas podem ser punidos pela atitude tomada.

Eu tirei o time para não ser expulso e ninguém mais fosse expulso. O senhor Jailson Macedo Freitas é o diretor de arbitragem da Federação Baiana. Ele estava onde não poderia estar, do lado do quarto árbitro. O quarto árbitro não viu nada, foi ele [Jailson] que diz que viu o Diego falar alguma coisa. Ele estava num local onde nem poderia estar, e o Diego não falou absolutamente nada. Aí você quer que eu deixe meus jogadores para ser expulso, ou eu mesmo ser expulso? Renato Gaúcho, em entrevista coletiva pós jogo

Confira a nota oficial do clube:

"Nota oficial - Jogo do último sábado

Clube vai ingressar com notícia de infração disciplinar

O Grêmio acompanha com atenção os desdobramentos de sábado, que apontaram uma interferência externa na equipe de arbitragem do jogo contra o Bahia e culminaram com a expulsão do atleta Diego Costa.

Informa ainda que, com base no artigo 74 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, vai ingressar com uma "notícia de infração disciplinar desportiva" (NIDD) no STJD, para que os fatos sejam devidamente apurados pela procuradoria do órgão e, após a investigação, as medidas cabíveis sejam tomadas."